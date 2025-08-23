Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Σκέρτσος για ΣΥΡΙΖΑ: Όταν αντιπολιτεύονται και το ηλιοβασίλεμα τερματίζουν την πολιτική τοξικότητα

Σκέρτσος για ΣΥΡΙΖΑ: Όταν αντιπολιτεύονται και το ηλιοβασίλεμα τερματίζουν την πολιτική τοξικότητα Φωτογραφία: Eurokinissi
Τι αναφέρει ο υπουργός στην ανάρτησή του.

Απάντηση σε σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, που αφορούσε σε ανάρτησή του για τις καλοκαιρινές διακοπές, έδωσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με ανάρτησή του στο Facebook.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Ελπίζω κάποιος εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ να μπορεί να αντιληφθεί πως όταν αντιπολιτεύονται ακόμη και το ηλιοβασίλεμα τερματίζουν την πολιτική φαιδρότητα και τοξικότητα. Αντί να βγάζουν, λοιπόν, ανόητες ανακοινώσεις με 5 μέρες καθυστέρηση για μια ανάρτηση που απλά στέλνει ευχές σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, θα τους συμβούλευα το εξής μια και έχουν πιει το αμίλητο νερό για άλλα πιο ουσιώδη ζητήματα. Ας πουν έστω μια λέξη για τον πρώην αρχηγό και νυν βουλευτή τους Αλέξη Τσίπρα που δεν αισθάνεται "πολιτικά ενεργός στην τοποθεσία Κουμουνδούρου" και προανήγγειλε μέσω του γαλλικού Τύπου την ληξιαρχική πράξη θανάτου του κόμματός τους και ίσως την δημιουργία νέου. Προλαβαίνουν... Δεν έχει περάσει ακόμη το πενθήμερο των εκτός τόπου και χρόνου ανακοινώσεων», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Τι ντροπή! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν πήγαν διακοπές

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Τι ντροπή! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν πήγαν διακοπές

Πολιτική

{https://www.facebook.com/askertsos/posts/pfbid026ZMKJQjL6S2oBdqKDsH3iM5aYKUxNLxJgGHfAGxM7Xwi2D9erv7QSof7eWpKdBWtl}

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου του για την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας ανέφερε: «Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού. Τι ντροπή!»

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Τι ντροπή! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν πήγαν διακοπές

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Τι ντροπή! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν πήγαν διακοπές

Πολιτική
Φάμελλος: Να πάρει θέση ο κ. Μητσοτάκης για τα οικονομικά ζητήματα

Φάμελλος: Να πάρει θέση ο κ. Μητσοτάκης για τα οικονομικά ζητήματα

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα Βloomberg: Διπλωματική ήττα της χώρας

ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα Βloomberg: Διπλωματική ήττα της χώρας

Πολιτική
Επική ανάρτηση Σκέρτσου

Επική ανάρτηση Σκέρτσου

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

healthstat.gr
Βελτιώστε τη διατροφή σας σε 8 αποτελεσματικά βήματα

Βελτιώστε τη διατροφή σας σε 8 αποτελεσματικά βήματα

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Πώς να προστατεύσετε το δέρμα σας από τον ήλιο και την φωτογήρανση

Πώς να προστατεύσετε το δέρμα σας από τον ήλιο και την φωτογήρανση

healthstat.gr
Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

healthstat.gr