ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Τι ντροπή! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν πήγαν διακοπές

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Τι ντροπή! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν πήγαν διακοπές
Αφορμή έγινε ένα ηλιοβασίλεμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ευθεία επίθεση προς τον Άκη Σκέρτσο αξαπολύει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή μια ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, στο facebook, στην οποία, με ένα ηλιοβασίλεμα, εύχεται σε όσους πολίτες δεν κατάφεραν να πάνε διακοπές, «να κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού τους εικόνες σαν αυτήν…μέχρι το επόμενο καλοκαίρι».

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζει:

«Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού. Τι ντροπή!»

Δείτε την ανάρτηση:

{https://www.facebook.com/askertsos/posts/pfbid0W8fPV2upiFn2MfKJK7z5aAp3FWzRtQfzmC16MQrznGiZCX8xo5R6Qz472fT95N3Ul}

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

