ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Τι ντροπή! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν πήγαν διακοπές

Αφορμή έγινε ένα ηλιοβασίλεμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ευθεία επίθεση προς τον Άκη Σκέρτσο αξαπολύει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή μια ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, στο facebook, στην οποία, με ένα ηλιοβασίλεμα, εύχεται σε όσους πολίτες δεν κατάφεραν να πάνε διακοπές, «να κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού τους εικόνες σαν αυτήν…μέχρι το επόμενο καλοκαίρι».

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζει:

«Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού. Τι ντροπή!»

Δείτε την ανάρτηση:

{https://www.facebook.com/askertsos/posts/pfbid0W8fPV2upiFn2MfKJK7z5aAp3FWzRtQfzmC16MQrznGiZCX8xo5R6Qz472fT95N3Ul}