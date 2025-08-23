Games
Τι θα πράξουν τα προοδευτικά κόμματα για τη Γάζα;

Τι θα πράξουν τα προοδευτικά κόμματα για τη Γάζα; Φωτογραφία: AP/Jehad Alshrafi
Η έκθεση του Συστήματος Ταξινόμησης Επισιτιστικής Ασφάλειας του OHE (IPC) που είδε το φως της δημοσιότητας, αποτέλεσε την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι η Γάζα έχει περιέλθει σε κατάσταση ανθρωπογενούς λιμού.

«Η Γάζα δεν είναι πολιτικό ζήτημα. Η Γάζα αποτελεί ένα θεμελιώδες ηθικό ζήτημα», δήλωσε ο γερουσιαστής του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς. Αυτή η δήλωση του ηγέτη της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών αναδεικνύει με ενάργεια ότι η Γάζα δεν είναι απλώς μια ακόμα πολεμική σύγκρουση, αλλά ένα μείζον αξιακό διακύβευμα της εποχής μας.

Λιμός στη Γάζα

Η έκθεση του Συστήματος Ταξινόμησης Επισιτιστικής Ασφάλειας του OHE (IPC) που είδε το φως της δημοσιότητας, αποτέλεσε την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι η Γάζα έχει περιέλθει σε κατάσταση ανθρωπογενούς λιμού. Σύμφωνα με την έκθεση, 514.000 άνθρωποι, σχεδόν το ¼ δηλαδή των Παλαιστινίων στη Γάζα βιώνουν συνθήκες λιμού, ο οποίος έχει προκληθεί από τον πόλεμο και τον ασφυκτικό περιορισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει επιβάλει το Ισραήλ. Όπως είναι αναμενόμενο, στην έκθεση εκφράζεται η ανησυχία ότι η στρατιωτική επίθεση στην πόλη της Γάζας θα έχει ακόμα πιο καταστροφικές επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό.

Η επιταγή της δράσης

Όταν μια γενοκτονία διαπράττεται μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, δεν αρκούν οι λεκτικές καταδίκες και οι εκφράσεις αποτροπιασμού. Απαιτείται έμπρακτη πίεση στο Ισραήλ για να δεχτεί την κατάπαυση του πυρός, να επιτρέψει να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα καθώς και για να ανταλλαχτούν Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι. Δεν πρόκειται για μια πολιτική επιλογή ανάμεσα στις άλλες, αλλά για μια ιστορική ηθική επιταγή. Ως έλλογα ανθρώπινα όντα καλούμαστε να δράσουμε για να συμβάλουμε στη σωτηρία χιλιάδων ανθρώπινων ζωών.

Έκθεση IPC: Ο «ανθρωπογενής» λιμός στη Γάζα σε αριθμούς

Έκθεση IPC: Ο «ανθρωπογενής» λιμός στη Γάζα σε αριθμούς

Διεθνή

Μια επιταγή που γίνεται ακόμα πιο επιτακτική στη χώρα μας λόγω της στάσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Παρά την παγκόσμια κατακραυγή για τη γενοκτονία στη Γάζα, η Ελλάδα παραμένει στο μπλοκ των πιο φιλοϊσραηλινών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη λέει «όχι» στην αναστολή της τελωνειακής σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ και συνεχίζει την ελληνοϊσραηλινή στρατιωτική συνεργασία, ενώ ο πρωθυπουργός υπήρξε ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που συνάντησε τον Νετανιάχου μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης εναντίον του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά στη Γάζα, η Ελλάδα βρίσκεται καταφανώς στη λάθος πλευρά της Ιστορίας.

Η προοδευτική αντιπολίτευση

Η κυβέρνηση είναι αυτή που είναι και κάνει αυτά που της αντιστοιχούν. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς κάνει η προοδευτική αντιπολίτευση. Γενικά τα προοδευτικά κόμματα έχουν καταγγείλει (με διαφορετική ένταση βέβαια) τα εγκλήματα που διαπράττει ο Νετανιάχου. Επίσης, συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις που γίνονται για την Παλαιστίνη -με την εξαίρεση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κρατάει αποστάσεις από τα κοινωνικά κινήματα.

Τον Μάιο, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας υπέγραψαν κοινό κείμενο με το οποίο καλούσαν την κυβέρνηση να διακόψει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ και να υλοποιήσει την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Αυτή η σημαντική κοινή πρωτοβουλία δεν είχε συνέχεια.

Τι θα κάνουν τώρα;

Και τώρα που η κατάσταση έχει φτάσει στο απόλυτο όριο, τι θα πράξουν τα προοδευτικά κόμματα; Τώρα που έχει γίνει φανερό σε όλους ότι η Γάζα αποτελεί ένα μείζον ηθικό διακύβευμα της εποχής μας, τα προοδευτικά κόμματα θα αρκεστούν στις λεκτικές καταγγελίες και τις μοναχικές διαδρομές; Θα αντιμετωπίσουν τη γενοκτονία ως ένα θέμα ανάμεσα στα άλλα, το οποίο εντάσσεται στον (μικρο)πολιτικό σχεδιασμό τους;

Αν δεν αντιμετωπίσουν τώρα τη Γάζα ως ένα μέγα ηθικό ζήτημα που υπερβαίνει το σύνηθες πολιτικό παίγνιο, πότε θα το κάνουν;

Αν δεν κινηθούν ενωτικά τώρα για να γίνει πιο αποτελεσματική η πίεση τους προς την κυβέρνηση, πότε θα το κάνουν;

Αν δεν ζητήσουν τώρα την αναστολή της τελωνειακής σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ και την επιβολή εμπάργκο όπλων, πότε θα το κάνουν;

Αν δεν διεκδικήσουν δυναμικά τώρα την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, πότε θα το κάνουν;

Αν δεν καλέσουν τώρα σε μια μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση για να σταματήσει η γενοκτονία, πότε θα το κάνουν;

Όσα τρομακτικά συμβαίνουν στη Γάζα είναι έξω από τα όρια. Γι’ αυτό και απαιτούν δράση πέρα από τα συνηθισμένα. Στη Γάζα δεν κρίνεται μόνο η κυβέρνηση, αλλά και η προοδευτική αντιπολίτευση.

