Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Πολάκης: «Γιατί δεν δίνονται 13ος-14ος μισθός και σύνταξη με υπερπλεόνασμα 6,4 δισ.;»

Πολάκης: «Γιατί δεν δίνονται 13ος-14ος μισθός και σύνταξη με υπερπλεόνασμα 6,4 δισ.;»
Αιχμηρή κριτική κατά της κυβέρνησης ενόψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ άσκησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Πιερρακάκη, ότι επιχειρούν να αναστρέψουν τη φθορά της ΝΔ με «καθρεφτάκια και χάντρες», την ώρα που –όπως υποστηρίζει– υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για ουσιαστικές κοινωνικές παρεμβάσεις.

Ο κ. Πολάκης επικαλείται πίνακα με οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με τον οποίο το υπερπλεόνασμα του 2025 προβλέπεται να φτάσει τα 6,4 δισ. ευρώ, θέτοντας το ερώτημα γιατί δεν αποδίδονται φέτος ο 13ος και 14ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Όπως σημειώνει, το πραγματικό κόστος αυτών των μέτρων δεν ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ.

«Καθαρές κουβέντες πλέον από όλους!», τονίζει, καλώντας τα κυβερνητικά στελέχη που θα τοποθετηθούν στη ΔΕΘ να απαντήσουν με σαφήνεια στο ζήτημα.

Ο βουλευτής Χανίων προτείνει το υπόλοιπο του υπερπλεονάσματος –περίπου 2,5 δισ. ευρώ– να κατευθυνθεί είτε σε ελάφρυνση του ΦΠΑ είτε στην επαναγορά μετοχών στρατηγικών επιχειρήσεων, όπως η ΔΕΗ ή η Εθνική Τράπεζα.

Ο Παύλος Πολάκης υπενθυμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει σχετικές νομοθετικές προτάσεις, ενώ υπενθυμίζει πως η πρόταση για την αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων έχει εγκριθεί στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος.

«Μόνο έτσι θα συγκροτηθεί μέτωπο αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων που θα διεκδικήσει την κυβερνητική εξουσία», καταλήγει.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Σάουνα: Τα 5 μεγάλα οφέλη για την υγεία σας

Σάουνα: Τα 5 μεγάλα οφέλη για την υγεία σας

Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Φάμελλος - Πολάκης, πιο κοντά από ποτέ

Φάμελλος - Πολάκης, πιο κοντά από ποτέ

Ο Πληροφοριοδότης
Μέχρι και ο Πολάκης είναι ευχαριστημένος στον ΣΥΡΙΖΑ!

Μέχρι και ο Πολάκης είναι ευχαριστημένος στον ΣΥΡΙΖΑ!

Ο Πληροφοριοδότης
«Καρφιά» Πολάκη σε Μητσοτάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το σκάνδαλο είναι όλο δικό σου»

«Καρφιά» Πολάκη σε Μητσοτάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το σκάνδαλο είναι όλο δικό σου»

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι - Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι - Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη

Πολιτική

NETWORK

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ δημοσιεύουν κοινή δήλωση για το διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ δημοσιεύουν κοινή δήλωση για το διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις

ienergeia.gr
Αποστολή ελληνικών εναέριων και επίγειων δυνάμεων σε Πορτογαλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

Αποστολή ελληνικών εναέριων και επίγειων δυνάμεων σε Πορτογαλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

ienergeia.gr
Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;

healthstat.gr
Ο Σταύρος Παπασταύρου σε Αμοργό, Λιάδια, Κίναρο και Λέβιθα

Ο Σταύρος Παπασταύρου σε Αμοργό, Λιάδια, Κίναρο και Λέβιθα

ienergeia.gr
Πετσέτες μπάνιου: Πόσο συχνά πρέπει να τις πλένετε για να είναι καθαρές;

Πετσέτες μπάνιου: Πόσο συχνά πρέπει να τις πλένετε για να είναι καθαρές;

healthstat.gr
Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν μασάτε τσίχλα κάθε μέρα

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν μασάτε τσίχλα κάθε μέρα

healthstat.gr
Πώς να επιστρέψετε στην υγιεινή διατροφή μετά τις διακοπές

Πώς να επιστρέψετε στην υγιεινή διατροφή μετά τις διακοπές

healthstat.gr
Λαβρόφ: Στην ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας με την Ινδία προσβλέπει η Ρωσία

Λαβρόφ: Στην ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας με την Ινδία προσβλέπει η Ρωσία

ienergeia.gr