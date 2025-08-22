Πολάκης: «Γιατί δεν δίνονται 13ος-14ος μισθός και σύνταξη με υπερπλεόνασμα 6,4 δισ.;»

Αιχμηρή κριτική κατά της κυβέρνησης ενόψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ άσκησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Πιερρακάκη, ότι επιχειρούν να αναστρέψουν τη φθορά της ΝΔ με «καθρεφτάκια και χάντρες», την ώρα που –όπως υποστηρίζει– υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για ουσιαστικές κοινωνικές παρεμβάσεις.

Ο κ. Πολάκης επικαλείται πίνακα με οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με τον οποίο το υπερπλεόνασμα του 2025 προβλέπεται να φτάσει τα 6,4 δισ. ευρώ, θέτοντας το ερώτημα γιατί δεν αποδίδονται φέτος ο 13ος και 14ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Όπως σημειώνει, το πραγματικό κόστος αυτών των μέτρων δεν ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ.

«Καθαρές κουβέντες πλέον από όλους!», τονίζει, καλώντας τα κυβερνητικά στελέχη που θα τοποθετηθούν στη ΔΕΘ να απαντήσουν με σαφήνεια στο ζήτημα.

Ο βουλευτής Χανίων προτείνει το υπόλοιπο του υπερπλεονάσματος –περίπου 2,5 δισ. ευρώ– να κατευθυνθεί είτε σε ελάφρυνση του ΦΠΑ είτε στην επαναγορά μετοχών στρατηγικών επιχειρήσεων, όπως η ΔΕΗ ή η Εθνική Τράπεζα.

Ο Παύλος Πολάκης υπενθυμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει σχετικές νομοθετικές προτάσεις, ενώ υπενθυμίζει πως η πρόταση για την αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων έχει εγκριθεί στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος.

«Μόνο έτσι θα συγκροτηθεί μέτωπο αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων που θα διεκδικήσει την κυβερνητική εξουσία», καταλήγει.