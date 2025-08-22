Αποκάλυψη Πελετίδη στο Dnews: Ο Δήμος χρηματοδοτήθηκε με 0,90 ευρώ ανά κάτοικο για την αντιπυρική περίοδο

Η κυβέρνηση με τη δική της ανεπάρκεια να προστατεύσει το λαό και την περιουσία του, έχει εκφυλίσει το «112», τονίζει εκ νέου ο «κόκκινος Δήμαρχος» της Πάτρας.

«Ο Δήμος μας χρηματοδοτήθηκε με 178.000 ευρώ (λιγότερο από 0,90€ ανά κάτοικο) για το 2025 για την αντιπυρική περίοδο, που αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των μεγάλων αναγκών αν ληφθεί υπόψη πως απαιτούνται πολλαπλάσια δαπάνη μόνο για την αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμό δασών, αλσών, κοινοτικών και αγροτικών οδών». Στην αποκάλυψη αυτή προβαίνει ο Κώστας Πελετίδης με συνέντευξή του στο Dnews, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως «συνολικά η δαπάνη του Δήμου για τις ανάγκες της πυροπροστασίας ανέρχεται στο 4πλασιο ποσό από αυτά που διαθέτει η κυβέρνηση και τα οποία ο Δήμος εξασφαλίζει από ιδίους πόρους και χωρίς επιβάρυνση των πολιτών»!

Ο Δήμαρχος Πατρέων επιμένει στις καταγγελίες του για το πώς χρησιμοποιεί το 112 η κυβέρνηση, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Η κυβέρνηση με τη δική της ανεπάρκεια να προστατεύσει το λαό και την περιουσία του, έχει εκφυλίσει το 112. Αποδείχθηκε επικίνδυνη η τακτική που έχει κάνει σημαία το «τρέξτε να φύγετε» σε ανθρώπους που βλέπουν αβοήθητοι τους κόπους μιας ζωής να χάνονται. Έτσι για μια ακόμη φορά όποιος μείνει παίρνει τη δική του «ατομική ευθύνη», με την κυβέρνηση και το κράτος να έχει βγάλει την υποχρέωση, για να μπορεί με ήσυχη συνείδηση να κοιμάται πάνω στα αποκαΐδια».

Ο Κώστας Πελετίδης μιλάει επίσης στο Dnews για το πόσες και το πού είναι τελικά οι ζημιές στην πόλη, τι χρειάζεται να γίνει για την αποκατάστασή τους και την αποζημίωση των κατοίκων στο 100% των ζημιών που υπέστησαν «με καταβολή όλου του ποσού από την πρώτη στιγμή και όχι με δόσεις, σήμερα και όχι αύριο», ενώ αξιολογεί και τα βασικά προβλήματα της πόλης

Πόσες και πού ήταν τελικά οι ζημιές στην πόλη κ. Δήμαρχε;

Η πρώτη πυρκαγιά ξεκίνησε μεταξύ του Δήμου Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας και πέρασε στο Δήμο Πατρέων, ενώ λίγο αργότερα νέες πυρκαγιές στο Πλατάνι, στα Μποζαΐτικα και τα Συχαινά. Ουσιαστικά η φωτιά κατέστρεψε από το βορρά μέχρι το νότο,στο ανατολικό τμήμα, του Δήμου μας χιλιάδες στρέμματα γης. Με βάση τις πρώτες καταγραφές στο Δήμο μας έχουν καεί πάνω από 11.000 στρέμματα. Από τα Καμίνια μέχρι τη Βούντενη και το Πλατάνι.

Έχουν καταστραφεί κατοικίες, αποθήκες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες, έχουν καεί ζώα και μεγάλο τμήμα του φυσικού πλούτου της περιοχής μας. Με τη φωτιά στο νότιο τμήμα του Δήμου μας να φτάνει μέχρι τη θάλασσα για να σβήσει.

Οι φλόγες έφτασαν στον αστικό ιστό της πόλης στα Μποζαϊτικα και κατοικίες καταστράφηκαν και στο Ανατολικό Διαμέρισμα, ο οικισμός Μοιρέικα καταστράφηκε ολοσχερώς, τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Βούντενης έχει ζημιές, όπως και η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στου Μπάλα, ενώ η φωτιά έφτασε στο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας με τους εργαζόμενους να δίνουν μια τιτάνια μάχη για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αντιμέτωπη με καταστροφές είναι και η Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας.

Οι κατεστραμμένες κατοικίες ξεπερνούν τις 60, υποδομές έχουν καταστραφεί από το πέρασμα τις φωτιάς και τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν, ενώ ο λαός μας είδε τους κόπους μιας ζωής να γίνονται στάχτη.

Τι χρειάζεται να γίνει για την αποκατάσταση;

Αυτό που χρειάζεται, με βάση και την πείρα που έχει ο λαός μας, που βρίσκεται ξανά και ξανά θεατής στο ίδιο έργο, είναι στην πόλη και τα χωριά του Δήμου μας να διεκδικήσει οργανωμένα, όλα όσα είναι αναγκαία και όσα απαιτούνται.

Ήδη από τον Δήμο Πατρέων έχει σταλεί ένα πρώτο υπόμνημα προς τους αρμόδιους Υπουργούς, το οποίο παραδόθηκε και στο κυβερνητικό κλιμάκιο που ήρθε στην πόλη μας στις 18 Αυγούστου, με αιτήματα που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν μετά και τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Δήμο μας, αλλά και στους όμορους σε εμάς Δήμους και αφορούν την όχι μόνο την αποκατάσταση των ζημιών και τα άμεσα αναγκαία μέτρα για το λαό της περιοχής μας από τις συνέπειες των πυρκαγιών, αλλά και τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την πρόληψη νέων καταστροφών.

Αυτό που απαιτείται είναι με άμεσο και επείγοντα τρόπο να καλυφθούν οι ανάγκες που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε βασικές υποδομές (δρόμους, δίκτυα, έργα αντιστήριξης κλπ), αλλά και να καταβληθούν άμεσα χωρίς όρους και προϋποθέσεις αποζημιώσεις σε όσους είδαν το βιός τους να καταστρέφεται.

Έχουμε ξαναβρεθεί στην ίδια θέση, όπως ο λαός μας σε ολόκληρη τη χώρα. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι πόσο δυσκίνητο και «συγκρατημένο» έχει αποδειχθεί το κράτος όταν πρόκειται να καλύψει βασικές λαϊκές ανάγκες και πόσο εύκολα και με διαδικασίες fast track ικανοποιεί τις ορέξεις και τις «ανάγκες» μεγαλοεπιχειρηματιών και εφοπλιστών.

Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των πατρινών, παίρνουμε μέτρα σήμερα και συνεχίζουμε να απαιτούμε έκτακτη χρηματοδότηση των Δήμων που επλήγησαν από τον κρατικό προϋπολογισμό και αποζημίωση κατοίκων, επαγγελματιών, αγροτών και κτηνοτρόφων στο 100% της συνολικής ζημιάς, με καταβολή όλου του ποσού από την πρώτη στιγμή και όχι σε δόσεις. Σήμερα και όχι αύριο.

Τι πραγματικά συνέβη με τις φωτιές και ποιες ήταν οι ευθύνες της πολιτείας;

Και αυτές οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νομό μας, αλλά και οι πολλαπλές εστίες στο Δήμο Πατρέων, που έκαιγαν για πάνω από δύο 24ωρα, φτάνοντας ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι το κράτος και οι σχεδιασμοί διαχρονικά των κυβερνήσεων, ούτε θέλουν, ούτε μπορούν να προστατέψουν το λαό μας, την περιουσία τους, αλλά και το περιβάλλον. Όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και ότι υπάρχει σχέδιο. Η πραγματικότητα η ίδια διαψεύδει τις όποιες διαβεβαιώσεις.

Οι ανάγκες που υπάρχουν για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους για να παρθούν όλα τα μέτρα -και όχι με μπαλώματα, οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να στελεχωθούν όλες οι υπηρεσίες (Τεχνικές, Δασικές, Πυρόσβεσης κλπ), τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των πυρκαγιών, αντιμετωπίζονται ως κόστος.

Με τρανταχτό το παράδειγμα της Πολιτικής Προστασίας, που αντί για την προστασία του λαού έχει προτεραιότητα το ΝΑΤΟ και τις πολεμικές δαπάνες, αφού η πολιτική που ακολουθείτε από αυτή την κυβέρνηση, αλλά και διαχρονικά, την εμπλέκει στους πολεμικούς σχεδιασμούς, που αποτελούν ειδικά σήμερα πρώτη προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις όλων των χωρών.

Αξίζει μόνο να αναφέρω ότι ο Δήμος μας χρηματοδοτήθηκε με 178.000 ευρώ (λιγότερο από 0,90€ ανά κάτοικο) για το 2025 για την αντιπυρική περίοδο, που αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των μεγάλων αναγκών αν ληφθεί υπόψη πως απαιτούνται πολλαπλάσια δαπάνη μόνο για την αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμό δασών, αλσών, κοινοτικών και αγροτικών οδών. Συνολικά η δαπάνη του Δήμου για τις ανάγκες της πυροπροστασίας ανέρχεται στο 4πλασιο ποσό από αυτά που διαθέτει η κυβέρνηση και τα οποία ο Δήμος εξασφαλίζει από ιδίους πόρους και χωρίς επιβάρυνση των πολιτών. Από την

Οι ελλείψεις για τις οποίες οι εργαζόμενοι και ο λαός μας φωνάζουν ξανά και ξανά, σε κάθε καταστροφή παραμένουν, ενώ οι πυροσβέστες καταλήγουν να είναι στις μάχες «άοπλοι» και όταν διεκδικούν να είναι και αντιμέτωποι με την καταστολή. Τα ζήσαμε πέρυσι, από τη μία οι φωτογραφίες τους που κοιμόντουσαν στο δρόμο και τα καταστρώματα των πλοίων και από την άλλη ξύλο και δακρυγόνα όταν διεκδικούσαν μονιμοποίηση.

Ποιος ήταν ο λόγος που τελικά δεχθήκατε την επίθεση από τον αρμόδιο υπουργό και την κυβέρνηση κ. Δήμαρχε;

Αυτό καλύτερα θα πρέπει να το απαντήσει ο κ. Υπουργός. Αποτέλεσε όμως μία καλή ευκαιρία για να μεταθέσει τις δικές του ευθύνες, που δεν είναι βέβαια προσωπικές, αλλά συνολικά της κυβέρνησης, για τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού. Για την απουσία μέσων κατάσβεσης και την πλήρη απουσία σχεδίου, όταν η φωτιά πέρναγε τον ένα δήμο μετά τον άλλο, τα αεροπλάνα ήταν άφαντα και όλη η πόλη κοιτούσε τον ουρανό, την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι στη ΒΙΠΕ παρέμεναν μέσα στα εργοστάσια και τις βιομηχανίες με την περιοχή να καίγεται. Προσπαθώντας φυσικά ταυτόχρονα να μας πείσει ότι και όλα τα μέσα επιχειρούσαν, αλλά και ότι είναι fake news ότι καίγεται ο αστικός ιστός της πόλης.

Τι ακριβώς είπατε για το 112; Και νοιώθετε δικαιωμένος από τις εξελίξεις;

Καταρχάς για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, η Πυροσβεστική, που είχε και την ευθύνη του σχεδιασμού και της κατάσβεσης, ζητά τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου όταν έχει αποφασίσει ήδη την εκκένωση. Κανείς δεν αμφισβητεί τις δυνατότητες που δίνει το μαζικό μήνυμα από το 112 για εκκένωση μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν ειπώθηκε ποτέ ότι ο κόσμος πρέπει να το αγνοεί. Όμως το κράτος καλεί τον κόσμο να φύγει χωρίς κανένα σχέδιο για την προστασία της περιουσίας του, που τελικά την σώζει ο ίδιος όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος. Η κυβέρνηση με τη δική της ανεπάρκεια να προστατεύσει το λαό και την περιουσία του, έχει εκφυλίσει το 112. Αποδείχθηκε επικίνδυνη η τακτική που έχει κάνει σημαία το «τρέξτε να φύγετε» σε ανθρώπους που βλέπουν αβοήθητοι τους κόπους μιας ζωής να χάνονται. Έτσι για μια ακόμη φορά όποιος μείνει παίρνει τη δική του «ατομική ευθύνη», με την κυβέρνηση και το κράτος να έχει βγάλει την υποχρέωση, για να μπορεί με ήσυχη συνείδηση να κοιμάται πάνω στα αποκαΐδια.

Δεν αποτελεί δικαίωση το να παλεύει ο λαός μας μόνος του και οι πυροσβέστες χωρίς τα αναγκαία μέσα για να σώσουν ότι μπορούν. Οι ίδιοι οι κάτοικοι της πόλης μας λένε ότι μόνοι τους έσωσαν τα σπίτια τους, αυτό όμως δεν αρκεί και δεν μπορεί να αποτελεί για μας δικαίωση.

Δικαιωμένος θα ένιωθα αν όλα τα μέτρα που διεκδικούν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, ο λαός μας για την πρόληψη των πυρκαγιών, αλλά και των πλημμυρών που συνήθως τις ακολουθούν είχαν παρθεί όπως έπρεπε, και δεν καιγόμασταν στην πρώτη σπίθα ή πνιγόμασταν στην πρώτη βροχή. Γιατί δεν είναι αναπόφευκτες αυτές οι καταστροφές. Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και τα μέσα για να μην είμαστε αντιμέτωποι με όσα βιώσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες, τα χρήματα όμως που μαζεύονται από τη βαριά φορολογία του λαού μας δεν αξιοποιούνται για να καλύψουν τις μεγάλες λαϊκές ανάγκες, αλλά την όρεξη των κατόχων του πλούτου και τώρα τα κανόνια τους.

Αν σας ζητούσαμε να αξιολογήσετε τα βασικά προβλήματα της πόλης πώς τα αξιολογούσατε κ. Δήμαρχε;

Τα προβλήματα ειδικά μετά την πυρκαγιά είναι πολλά. Αυτό που πρέπει να εξασφαλιστεί τώρα είναι η άμεση και χωρίς καθυστερήσεις αποζημίωση κατοίκων, επαγγελματιών, αγροτών και κτηνοτρόφων στο 100% της συνολικής ζημιάς, χωρίς όρους και προϋποθέσεις με καταβολή όλου του ποσού από την πρώτη στιγμή και όχι σε δόσεις, αλλά και αποζημίωση όλου του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου που καταστράφηκε, με κάλυψη των απωλειών του εισοδήματος τους μέχρι την ανάκτηση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Να δοθεί επείγουσα χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τους Δήμους της περιοχής που επλήγησαν, για τις ανάγκες αποκατάστασης των ζημιών σε βασικές υποδομές (δρόμους, δίκτυα, έργα αντιστήριξης κλπ), με άμεση στελέχωση με μόνιμο προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων, αλλά και των υπηρεσιών που σχετίζονται με την αποκομιδή, την καθαριότητα, το πράσινο, την πολιτική προστασία.

Και φυσικά να προχωρήσουν άμεσα και να χρηματοδοτηθούν από το κράτος όλα τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που εκδηλώθηκαν πυρκαγιές -για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και σε περιοχές που είναι αναγκαία και αποτελούν διεκδικήσεις χρόνων.

Υπάρχουν πολλά ακόμα, αλλά αυτά απαιτείται να γίνουν όχι σήμερα αλλά χθες, αφού οι ανάγκες δεν μπορούν να περιμένουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τη λογική της κυβέρνησης οι αγρότες θα πρέπει να περιμένουν έναν μήνα για να αντικαταστήσουν τα καμένα αρδευτικά τους λάστιχα, αλλά μέχρι τότε θα έχουν καταστραφεί. Τα χωράφια στου Μπάλα, στο Βελβίτσι, στη Βούντενη ήδη αρδεύονται, γιατί η Δημοτική Αρχή της Πάτρας παίρνει μέτρα σήμερα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους, τους αγρότες και το λαό της πόλης μας όσα ο λαός μας δικαιούται και όσα απαιτούνται για να ξανασταθεί στα πόδια του.