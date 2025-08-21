Μάντζος: Άμεσα ειδική συζήτηση στη Βουλή για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους

«Η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να τηρεί αποστάσεις ισορροπίας μπροστά στις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου» αναφέρει ο Δ. Μάντζος.

Ειδική συζήτηση στη Βουλή για το Παλαιστινιακό ζητάει ο Δ. Μάντζος. Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι είναι καθήκον της Ελλάδας να επικαιροποιήση το ομόφωνο ψήφισμα για την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους.

Ειδικότερα σημειώνει:

«Η απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου να κλιμακώσει την επιχείρηση εθνοκάθαρσης των Παλαιστίνιων στη Λωρίδα της Γάζας επιτείνει την ανθρωπιστική τραγωδία και το δράμα εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων και παιδιών. Η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να τηρεί αποστάσεις ισορροπίας μπροστά στις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Απέναντι στην αγωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι καθήκον της Βουλής των Ελλήνων να πραγματοποιήσει άμεσα ειδική συζήτηση για την επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος για την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, όπως έχει ήδη ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκης».