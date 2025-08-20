Games
Κόντρα Ζαχαριάδη - Σδούκου στο Χ για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια

Κόντρα Ζαχαριάδη - Σδούκου στο Χ για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια Φωτογραφία: SOOC
Μήλον της έριδος η αυριανή επέτειος από την ανακοίνωση Τσίπρα για το τέλος των μνημονίων το 2018 από την Ιθάκη.

Άγρια κόντρα μεταξύ των εκπροσώπων Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, με εκατέρωθεν βολές στο Χ και αφορμή την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.

Όλα ξεκίνησα όταν ο Κώστας Ζαχαριάδης έκανε μία ανάρτηση τιμώντας την αυριανή ημέρα, την 21η Αυγούστου του 2018, όταν ο «πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωνε από την Ιθάκη το τέλος των μνημονίων και τον τερματισμό της πολύχρονης Οδύσσειας του ελληνικού λαού».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης συνέχισε στην ανάρτησή του γράφοντας πως «η ΝΔ μιλούσε τότε για δήθεν «4ο μνημόνιο», μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές το 2019.
Επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζούμε σε μια χώρα όπου η διαφθορά και η διαπλοκή κυβερνούν τη χώρα, τα καρτέλ κερδοσκοπούν ασύστολα, ενώ τα σκάνδαλα και η συγκάλυψή τους αποτελούν καθημερινότητα. Οι πολίτες, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, διαπιστώνουν καθημερινά πως η χώρα όχι μόνο δεν πρόκοψε, αλλά αντίθετα κάνει διαρκώς βήματα προς τα πίσω. Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων».

{https://twitter.com/CZachariadis/status/1958212649612869954}

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αλεξάνδρας Σδούκου η οποία σχολίασε κάτω από την ανάρτησή του: «εγώ πάλι κύριε Ζαχαριάδη, θυμάμαι ότι τον Αύγουστο του ‘18, λίγες μέρες μετά το Μάτι, ο κ. Τσίπρας έκανε διακοπές με το κότερο, για να “ξεσκάσει” από τις σκοτούρες».

{https://twitter.com/ASdoukou/status/1958222420835467644}

Το σχόλιο αυτό ήταν αρκετά προκλητικό για να μείνει αναπάντητο και έτσι ο Κώστας Ζαχαριάδης την κατηγόρησε για χυδαιότητες ρωτώντας τη χαρακτηριστικά «Τόσο χαμηλά κ.Σδούκου;».

Συνέχισε γράφοντας πως «αυτή είναι η ΝΔ όταν στερείται επιχειρημάτων ξεκινάει τις χυδαιότητες. Επί της ουσίας καμία κουβέντα, μόνο λάσπη και η μπάλα στην εξέδρα. Το 2018 ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια που την έβαλαν και την βύθισαν οι δικές σας κυβερνήσεις και οι δικές σας πολιτικές. Για το σήμερα επίσης καμία αναφορά! Σκάνδαλα - διαφθορά - ακρίβεια - αισχροκέρδεια… Σας προκαλώ και σας προσκαλώ κ. Σδούκου ελάτε να αναμετρηθούμε πολιτικά. Αντέχετε;».

{https://twitter.com/CZachariadis/status/1958231489805471773}

