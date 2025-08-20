Η σκηνοθεσία Πλεύρη με τον μετανάστη στους Εύζωνες και η νέα απάντηση του υπουργείου

Τι ισχύει τελικά με το βίντεο που αναμετέδωσε ο υπουργός.

Η πολιτική σκοπιμότητα έχει και τα όρια της. Προ ημερών (17/8/25) ο Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του στο «X» αναπαρήγαγε ένα στόρι με σχετική φωτογραφία που δείχνει έναν μετανάστη τον οποίο απομακρύνουν δύο αστυνομικοί από τους Εύζωνες.

{https://x.com/thanosplevris/status/1956998648426094867}

Είχε προηγηθεί ανάρτησή του στην οποία σημείωνε: «Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λογω σιωπηρής διακοπής και απορριψης του αιτήματος του. Παράλληλα με εντολή μου στο φάκελο του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης. Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές».

{https://x.com/thanosplevris/status/1956988778301493638}

Ακολούθησε ένας κακός χαμός στο διαδίκτυο. Όχι μόνο λόγω του κολάζ δύο διαφορετικών ιστοριών, αλλά για την σκόπιμη μονταζιέρα ώστε να γίνει ακόμη πιο πιστευτό το αφήγημα της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στις 17:10 της Κυριακής 10 Αυγούστου 2025, ο Επόπτης των Ευζώνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη υπέδειξε στους αστυνομικούς της ΥΜΕΤ άτομο αφγανικής καταγωγής που φέρεται να παρενοχλούσε τους Εύζωνες. Ο 23χρονος προσήχθη από την Άμεση Δράση και μεταφέρθηκε στο ΑΤ Συντάγματος στις 17:45 για εξακρίβωση στοιχείων.

Η προσαγωγή του 23χρονου ήταν τυπική διαδικασία και όχι σύλληψη. Ο αλλοδαπός αφέθηκε ελεύθερος χωρίς καμία κατηγορία ή ποινική δίωξη. Αν υπήρχε απόφαση απέλασης, θα οδηγούνταν σε ΠΡΟΚΕΚΑ, κάτι που δεν έγινε.

Το στόρι, ωστόσο, που αναμετέδωσε ο υπουργός -και όφειλε να είναι πολύ προσεκτικός- εμφανίζει έναν μεγαλύτερο σε ηλικία άντρα, να μιλά σε ακατάληπτα αραβικά, φορώντας χειμερινά ρούχα και συνοδευόμενος από αστυνομικούς με χειμερινές στολές.

Πρόκειται σαφώς για άσχετο βίντεο και άσχετες φωτογραφίες του «δράστη». Πρόκειται για λήψη χειμερινής περιόδου, ενώ στις 10 Αυγούστου, ο προσαχθείς φορούσε αμάνικη καλοκαιρινή μπλούζα και οι αστυνομικοί τις καλοκαιρινές στολές τους. Το βίντεο, λοιπόν, και οι εικόνες ουδεμία σχέση έχει με το καταγεγραμμένο περιστατικό.

Και σήμερα το υπουργείο Μετανάστευσης διευκρινίζει ότι η προσβολή, μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όχι μόνο είναι πραγματικό αλλά έγινε δύο φορές.

Πηγές του υπουργείου αναφέρουν: «Η προσβολή μάλιστα έγινε δύο φορές μέσα στον Αύγουστο και συγκεκριμένα στις 10.08.25 και στις 12.08.25 και ο αλλοδαπός προσήχθη. Δε μπορούσε να συλληφθεί διότι εκκρεμούσε η εξέταση ασύλου».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πράξη διακοπής εξέτασης και επιστροφής εξεδόθη στις 14.08.25 μετά την προκλητική συμπεριφορά. Μάλιστα διαβιβάστηκε στο άσυλο η προκλητική συμπεριφορά του όπως αποτυπώθηκε στην προσαγωγή του για να κριθεί η κάθε επόμενη προσφυγή του κατά τον ίδιο τρόπο. Επομένως, στον αλλοδαπό που προκάλεσε το επεισόδιο, έχει διακοπεί η εξέταση ασύλου του και έχει εκδοθεί πράξη επιστροφής.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα γίνει έρευνα για την ταυτοποίηση άλλου αλλοδαπού ο οποίος φαίνεται σε βίντεο να προκαλεί παρόμοιο επεισόδιο μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη».

Κουβέντα, ωστόσο, για το παλαιότερο βίντεο - εικόνες που εμφάνισε ως τωρινό συμβάν ο υπουργός.