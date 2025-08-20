Games
Επεισοδιακή επίσκεψη Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Ρόδου - Ο έντονος διάλογος με πολίτη (βίντεο)

Επεισοδιακή επίσκεψη Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Ρόδου - Ο έντονος διάλογος με πολίτη (βίντεο)
«Τα έχετε ισοπεδώσει όλα» είπε η αγανακτισμένη πολίτης στον υπουργό Υγείας.

Η επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο της Ρόδου, για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων κλινικών Ορθοπαιδικής και Β’ Παθολογικής, εξελίχθηκε σε επεισοδιακή.

Μέσα στο νοσοκομείο, ο υπουργός Υγείας βρέθηκε αντιμέτωπος με μία γυναίκα που διαμαρτυρήθηκε έντονα για την κατάσταση του ΕΣΥ.

«Τα έχετε ισοπεδώσει όλα», του είπε αρχικά, πριν περιγράψει μια ιδιαίτερα δραματική προσωπική εμπειρία.

«Ξέρεις πώς πέθανε ο πατέρας μου το 2023; Δεν υπήρχε ασθενοφόρο…», απευθύνθηκε στον υπουργό.

«Τώρα είμαστε στο 2025. Για το τώρα, εδώ, έχετε κάτι να μου πείτε;» ανταπάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ναι… Δεν υπάρχει τίποτα! Σε όλη την Ελλάδα», απάντησε η γυναίκα.

