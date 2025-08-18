Games
Φάμελλος για ΕΣΥ και ανάρτηση Μητσοτάκη: Αναζητά σανίδα σωτηρίας

Τα ερωτήματα που θέτει ο Σωκράτης Φάμελλος, αφορμή την ανάρτηση Μητσοτάκη για το ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα ερωτήματα θέτει ο Σωκράτης Φάμελλος στον Κ. Μητσοτάκη συνολικά για το ΕΣΥ. Όπως σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης πρέπει «να σταματήσει να εργαλειοποιεί με φθηνή προπαγάνδα την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών» υπογραμμίζοντας: «Η πραγματική εικόνα του ΕΣΥ είναι τα ράντζα στους διαδρόμους, οι περιφορές ασθενών ανά την επικράτεια για να βρουν νοσηλεία, η υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, η εγκατάλειψη των υγειονομικών μονάδων της νησιωτικής Ελλάδας, οι φωτιές σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, τα «εντέλλεσθε» και οι παραιτήσεις των γιατρών, η αποτυχία των απογευματινών χειρουργείων».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

«Ο κ. Μητσοτάκης με σημερινή του ανάρτηση προσπαθεί να δικαιολογήσει την απαξίωση της δημόσιας Υγείας επί των ημέρων του και το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ, που προωθεί ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.

Αναζητά σανίδα σωτηρίας σε μια αποσπασματική έρευνα, από την οποία μάλιστα εξαιρέθηκαν οι ψυχιατρικές, παιδιατρικές και ογκολογικές κλινικές.

Ακόμη και από αυτή την έρευνα προκύπτει έντονα η εικόνα της υποστελέχωσης του ΕΣΥ, αφού οι πολίτες μιλούν σε μεγάλο ποσοστό για σοβαρή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και κενές θέσεις.

Γιατί δεν μας εξηγεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι ιδιωτικές πληρωμές για ικανοποίηση αναγκών Υγείας αντιπροσωπεύουν το 38,6% όταν ο ενωσιακός μέσος όρος είναι μόλις 14,3%, χαρίζοντας μας ακόμα μια αρνητική «αριστεία»;

Γιατί το ποσοστό ακάλυπτων αναγκών Υγείας είναι πολλαπλάσιο του ευρωπαϊκού;

Αντί να δημοσιοποιεί έρευνες, ας κάνει κάτι για τις κενές οργανικές θέσεις του ΕΣΥ (6.500 ιατρών & 20.000 νοσηλευτών/τριών).

Και να σταματήσει να εργαλειοποιεί με φθηνή προπαγάνδα την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών, αυτούς που ο κ. Γεωργιάδης έχει κατ’ επανάληψη αποκαλέσει «συμμορία», οι οποίοι δίνουν μέσα σε δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες τη μάχη να κρατήσουν το ΕΣΥ όρθιο.

Η πραγματική εικόνα του ΕΣΥ είναι τα ράντζα στους διαδρόμους, οι περιφορές ασθενών ανά την επικράτεια για να βρουν νοσηλεία, η υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, η εγκατάλειψη των υγειονομικών μονάδων της νησιωτικής Ελλάδας, οι φωτιές σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, τα «εντέλλεσθε» και οι παραιτήσεις των γιατρών, η αποτυχία των απογευματινών χειρουργείων.

Για αυτά έχει κάτι να μας πει;»

{https://x.com/sfamellos/status/1957447866768581064}

