ΕΣΥ: Σκληρή γλώσσα από το ΚΚΕ για την ανάρτηση του πρωθυπουργού

ΕΣΥ: Σκληρή γλώσσα από το ΚΚΕ για την ανάρτηση του πρωθυπουργού
«Ας σταματήσει η κυβέρνηση να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της προσφοράς του υγειονομικού προσωπικού ως προσφορά του Υπουργείου!» σημειώνει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ για το ΕΣΥ.

Προκλητική χαρακτηρίζει το ΚΚΕ την προσπάθεια του Κ.Μητσοτάκη να ωραιοποίηση την εικόνα στο ΕΣΥ. Με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι πολίτες «καθημερινά βιώνουν την ταλαιπωρία και τις ελλείψεις, με τις ιδιωτικές πληρωμές για εξετάσεις, θεραπείες και φάρμακα κάθε χρόνο να αυξάνονται», συμπληρώνοντας πως «το πραγματικά ανθρώπινο και αποτελεσματικό ΕΣΥ μπορεί να είναι μόνο ένα σύστημα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, καθολικό, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση από το κράτος, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση».

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Η προσπάθεια του Κυρ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει μια ωραιοποιημένη εικόνα για ένα «ανθρώπινο ΕΣΥ» μόνο προκλητική μπορεί να χαρακτηριστεί για τους χιλιάδες ασθενείς οι οποίοι καθημερινά βιώνουν την ταλαιπωρία και τις ελλείψεις, με τις ιδιωτικές πληρωμές για εξετάσεις, θεραπείες και φάρμακα κάθε χρόνο να αυξάνονται.

Τα «δωρεάν προληπτικά τεστ» αφορούν λίγες μόνο κατηγορίες και δεν αναιρούν το γεγονός ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παραμένει διαλυμένη, ενώ, αν κάποιος διαγνωστεί, αρχίζει ο Γολγοθάς σε ποια δομή θα απευθυνθεί για παρακολούθηση ή αντιμετώπιση.

Τα «απογευματινά χειρουργεία» αποτελούν έναν ακόμα μηχανισμό ιδιωτικοποίησης και μετακύλισης του κόστους στους ασθενείς, οι οποίοι θα πληρώνουν για να χειρουργηθούν πιο γρήγορα.

Οι «αξιολογήσεις μέσω SMS» από τους ασθενείς αποτελούν μία ακόμα επικοινωνιακή απάτη, η οποία έχει στόχο τη συγκάλυψη των διαχρονικών πολιτικών της που είναι η πηγή των προβλημάτων στην υγεία.

Και επιτέλους! Ας σταματήσει η κυβέρνηση να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της προσφοράς του υγειονομικού προσωπικού ως προσφορά του Υπουργείου!

Το πραγματικά ανθρώπινο και αποτελεσματικό ΕΣΥ μπορεί να είναι μόνο ένα σύστημα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, καθολικό, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση από το κράτος, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση».

