ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, πριν μετατρέψει τη χώρα σε ηθικά, οικονομικά και θεσμικά ερείπια

«Αυτά είναι τα πεπραγμένα της κυβέρνησης των "αρίστων| του κ. Μητσοτάκη: πελατειακό σύστημα, αχαλίνωτη διαφθορά, θεσμική κατάπτωση», τονίζει σε δήλωσή του ο Γ. Θεοδωράκης.

«Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, πριν μετατρέψει τη χώρα σε ηθικά, οικονομικά και θεσμικά ερείπια. Λίγο μετά το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Tageszeitung που παρουσίασε το MEGA, που χαρακτηρίζει τον κ. Μητσοτάκη ως "νεκροθάφτη" της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, σημερινά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει δώσει εντολή να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση για τα περίφημα "σπιτάκια" της ανακύκλωσης», τονίζει σε δήλωσή του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γρηγόρης Θεοδωράκης.

«Κάθε μέρα κι από ένα σκάνδαλο. Κάθε μέρα και μια προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης του προηγούμενου σκανδάλου, μέχρι να σκάσει το επόμενο… Αυτά είναι τα πεπραγμένα της κυβέρνησης των "αρίστων| του κ. Μητσοτάκη: πελατειακό σύστημα, αχαλίνωτη διαφθορά, θεσμική κατάπτωση. Δεν αξίζει στην πατρίδα μας αυτή η κυβέρνηση.

Πρέπει να φύγουν πριν μετατρέψουν τη χώρα σε ηθικά, οικονομικά και θεσμικά ερείπια», καταλήγει η δήλωση.