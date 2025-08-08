Το συλλυπητήριο μήνυμα του Άδωνι Γεωργιάδη για την απώλεια της Λένας Σαμαρά

«Πραγματικά δεν ξέρω τί να πω σε αυτούς τους άξιους γονείς...». Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά.

Τα συλλυπητήριά του στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του εκφράζει ο Άδωνις Γεωργιάδης για την απώλεια της κόρης του, Λένας.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας τονίζει πως «Έχοντας ζήσει όλη την αγωνία για την Λένα από την αρχή χθες, πραγματικά δεν ξέρω τί να πω σε αυτούς τους άξιους γονείς που αναγκάζονται να ζήσουν την μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής, να χάνουν το παιδί τους και μάλιστα ένα τόσο καλό και λαμπερό παιδί».

Και συνεχίζει: «Αγαπημένε μου Πρόεδρε @samaras_antonis και Γεωργία αλλά και στον Κώστα ειλικρινή συλλυπητήρια εκ βάθους ψυχής. Δεν υποκρίνομαι ότι θα ξεπεράσετε αυτόν τον πόνο, διότι αυτός δεν ξεπερνιέται ποτέ, αλλά εύχομαι να έχετε κουράγιο και δύναμη».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1953680197225468312}