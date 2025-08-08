Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Άδωνι Γεωργιάδη για την απώλεια της Λένας Σαμαρά

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Άδωνι Γεωργιάδη για την απώλεια της Λένας Σαμαρά Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
«Πραγματικά δεν ξέρω τί να πω σε αυτούς τους άξιους γονείς...». Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά.

Τα συλλυπητήριά του στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του εκφράζει ο Άδωνις Γεωργιάδης για την απώλεια της κόρης του, Λένας.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας τονίζει πως «Έχοντας ζήσει όλη την αγωνία για την Λένα από την αρχή χθες, πραγματικά δεν ξέρω τί να πω σε αυτούς τους άξιους γονείς που αναγκάζονται να ζήσουν την μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής, να χάνουν το παιδί τους και μάλιστα ένα τόσο καλό και λαμπερό παιδί».

Και συνεχίζει: «Αγαπημένε μου Πρόεδρε @samaras_antonis και Γεωργία αλλά και στον Κώστα ειλικρινή συλλυπητήρια εκ βάθους ψυχής. Δεν υποκρίνομαι ότι θα ξεπεράσετε αυτόν τον πόνο, διότι αυτός δεν ξεπερνιέται ποτέ, αλλά εύχομαι να έχετε κουράγιο και δύναμη».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1953680197225468312}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Δήλωση Κώστα Καραμανλή για την απώλεια της Λένας Σαμαρά

Δήλωση Κώστα Καραμανλή για την απώλεια της Λένας Σαμαρά

Πολιτική
«Λέτε ψέματα»: Ένταση στο νοσοκομείο Ρόδου - Οργή γιατρών και νοσηλευτών κατά Γεωργιάδη

«Λέτε ψέματα»: Ένταση στο νοσοκομείο Ρόδου - Οργή γιατρών και νοσηλευτών κατά Γεωργιάδη

Πολιτική
Πώς «έφυγε» η Λένα Σαμαρά - Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά

Πώς «έφυγε» η Λένα Σαμαρά - Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά

Ελλάδα
Θλίψη στον πολιτικό κόσμο από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Θλίψη στον πολιτικό κόσμο από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Πολιτική

NETWORK

Πώς θα καταπολεμήσετε τους μαύρους κύκλους, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Πώς θα καταπολεμήσετε τους μαύρους κύκλους, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε την τεχνήτρια νυχιών να σας κόβει τις παρανυχίδες

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε την τεχνήτρια νυχιών να σας κόβει τις παρανυχίδες

healthstat.gr
Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ienergeia.gr
Γιάννης Τριήρης: Όποιοι δεν σκέπτονται … συσκέπτονται

Γιάννης Τριήρης: Όποιοι δεν σκέπτονται … συσκέπτονται

ienergeia.gr
Συνταγή: Τα πιο εύκολα παγωτίνια με κεράσια και τυρί cottage – Σαν cheesecake

Συνταγή: Τα πιο εύκολα παγωτίνια με κεράσια και τυρί cottage – Σαν cheesecake

healthstat.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Το γλυκό που θα σας βοηθήσει να αδυνατίσετε

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Το γλυκό που θα σας βοηθήσει να αδυνατίσετε

healthstat.gr
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα σε Αττική και περιοχές Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα σε Αττική και περιοχές Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

ienergeia.gr
Ν. Χαρδαλιάς: Το ΑΕΝΑΟΝ είναι η Αττική του μέλλοντος, είναι όψη της πόλης που ονειρευόμαστε – Ό,τι υποσχεθήκαμε θα γίνει

Ν. Χαρδαλιάς: Το ΑΕΝΑΟΝ είναι η Αττική του μέλλοντος, είναι όψη της πόλης που ονειρευόμαστε – Ό,τι υποσχεθήκαμε θα γίνει

ienergeia.gr