Αλέξης Χαρίτσης για Athens Pride: «Αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε έναν ολόκληρο κόσμο» - Η αναφορά στη Γάζα

Ο Αλέξης Χαρίτσης από πλευράς Νέας Αριστεράς έδωσε το παρών στις εκδηλώσεις για το Athens Pride στέλνοντας παράλληλα και ένα ηχηρό μήνυμα για την γενοκτονία στη Γάζα τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμιά περηφάνια για την γενοκτονία που είναι σε εξέλιξη. Όπως σημείωσε «Το φετινό Pride είναι ξεχωριστό, καθώς συμπληρώνονται 20 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη διοργάνωσή του. Σε αυτά τα 20 χρόνια πολλά έχουν αλλάξει. Και έχουν αλλάξει χάρη στους αγώνες της LGBT κοινότητας. Αγώνες για ισότητα, για αξιοπρέπεια, για ελευθερία. Πολλά όμως ακόμα πρέπει να γίνουν. Και τίποτα βεβαίως δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Ειδικά σήμερα που αντιμετωπίζουμε έναν τεράστιο κίνδυνο. Την άνοδο της ακροδεξιάς και την επέλαση του τραμπισμού που απειλούν να μας γυρίσουν πίσω στο μαύρο σκοτάδι του πολέμου, του αυταρχισμού, των διακρίσεων και του μίσους για τα δικαιώματα. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι το σκοτάδι γίνεται ακόμα πιο μαύρο εδώ, κοντά στη γειτονιά μας, όπου λαμβάνει χώρα μια γενοκτονία, γενοκτονία του λαού των Παλαιστινίων από το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. Γι’ αυτό και σήμερα θα βροντοφωνάξουμε ότι «There is no pride in genocide».

Μέσα σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον εμείς θέλουμε να είμαστε το γκλίτερ στα σκοτάδια τους. Το γκλίτερ της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της δημιουργικότητας, της ζωής. Γιατί βεβαίως δεν αγωνιζόμαστε απλώς και μόνο για να μη χάσουμε αυτά που έχουμε κατακτήσει. Αγωνιζόμαστε για κάτι πολύ πιο σημαντικό από αυτό.

Αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε έναν ολόκληρο κόσμο.»