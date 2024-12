Ο Μιχάλης Αργυρού στη θέση του Πατέλη

Ο Αλέξης Πατέλης παραιτήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας από το Μαξίμου.

Ο καθηγητής Μιχάλης Γ. Αργυρού αναλαμβάνει τη θέση του Αλέξη Πατέλη μετά την παραίτησή του από το Μαξίμου.

Ο Αλέξης Πατέλης, ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού υπέβαλε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας, την παραίτησή του στα social media ευχαριστώντας τον πρωθυπουργό για την ευκαιρία που του έδωσε.

Ποιος είναι ο Μιχάλης Αργυρού

Ο Μιχάλης Αργυρού, σύμφωνα με το βιογραφικό του στο υπουργείο Οικονομικών, γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1972. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary). Η διδακτορική του διατριβή (1998) τιτλοφορείται «Greece and the European Union: An assessment of macroeconomic policies and trade effects».

Από τον Ιούλιο του 2019 είναι καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενώ έχει διατελέσει στο παρελθόν λέκτορας, επίκουρος και αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών στο Cardiff University (2005-2019) και λέκτορας Οικονομικών στο Brunel University (1998-2005).

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι οι διεθνείς νομισματικές σχέσεις, η διεθνής μακροοικονομική και η ελληνική οικονομία. Έχει δημοσιεύσει δύο ερευνητικές μονογραφίες σε θέματα ευρωπαϊκής οικονομίας και μεγάλο αριθμό ερευνητικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού ακαδημαϊκού κύρους.

Οι ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις του καλύπτουν θέματα που συμπεριλαμβάνουν την ευρωπαϊκή κρίση δημοσίου χρέους, εφαρμοσμένη νομισματική πολιτική, διατηρησιμότητα δημοσίου χρέους, όπως επίσης και καθορισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών, ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και διεθνούς εμπορίου/επενδύσεων.

Έχει διεξάγει συμβουλευτική έρευνα επί της Ευρωπαϊκής κρίσης δημοσίου χρέους για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής της Αθήνας, μέλος του ερευνητικού δικτύου του Ομίλου CESifo του Μονάχου και μέλος του Julian Hodge Institute of Applied Macroeconomics. Είναι παντρεμένος με την Κυριακή Μητρούση με την οποία έχουν μια κόρη.

Η παραίτηση Πατέλη

Με ανάρτησή του στα social media o Αλέξης Πατέλης, ανακοίνωσε την παραίτησή του από το Μαξίμου. «Πριν από πεντέμισι χρόνια, ο Πρωθυπουργός μου έκανε την εξαιρετικά τιμητική πρόταση να αναλάβω Προϊστάμενος του Οικονομικού του Γραφείου. Το 2019, η χώρα μας ήταν ακόμα σε καθεστώς κεφαλαιακών περιορισμών. Το μεγαλύτερο οικονομικό επίτευγμα της κυβέρνησης αυτής είναι η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα και στην σταθερότητα. Αυτό το επίτευγμα σηματοδοτεί την επαναφορά της χώρας μας σε ένα περιβάλλον αξιοπιστίας, ταχύρρυθμης ανάπτυξης και ευκαιριών».

Συνέχισε στην επιστολή του λέγοντας πως «έχοντας μακρά πορεία στον ιδιωτικό τομέα, μου δόθηκε η ευκαιρία να υπηρετήσω την πατρίδα μου, κάτι για το οποίο θα είμαι για πάντα ευγνώμων. Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για την πρόθεσή μου - μετά από μια πενταετία - να ολοκληρώσω στο τέλος του έτους το έργο μου στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες με τους οποίους συνεργάστηκα, αλλά πάνω από όλα, εκφράζω την βαθιά μου εκτίμηση για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Πρωθυπουργός και για την τιμή να συμβάλω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου στην συλλογική κυβερνητική προσπάθεια.

»Αν και έχουμε δρόμο ακόμα να διανύσουμε, η οικονομική ανάπτυξη είναι υπερδιπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου και οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν οδήγησαν σε χαμηλότερη ανεργία, σημαντική μείωση του χρέους, αύξηση των επενδύσεων και ανάκτηση της αξιοπιστίας στο εξωτερικό. Το 2025 είναι πολύ διαφορετικό από το 2019» ανέφερε ο Αλέξης Πατέλης.

Κατέληξε λέγοντας πως «η πατρίδα μας έχει τεράστιες δυνατότητες, και υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη η χώρα προχωρά με σταθερά βήματα προς ένα καλύτερο μέλλον για όλους».