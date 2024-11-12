Αυτή είναι η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς

Η Νέα Αριστερά ανακοίνωσε τη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής της. Το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος εξελέγη στο 1ο συνέδριο της ΝΕΑΡ που πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 10 Νοεμβρίου στο ΣΕΦ. Πέρα από το 130 μέλη που εξελέγησαν από τους συνέδρους, στην Κεντρική Επιτροπής συμμετέχουν αριστίνδην οι 11 βουλευτές της ΝΕΑΡ. Η τελική σύνθεση του οργάνου καθορίζεται από ποσοστώσεις που διασφαλίζουν τη συμμετοχή των γυναικών (50-50), των νέων και των μελών από την περιφέρει.
Η πρώτη δεκάδα των εκλεγμένων αποτελείται από τους Γαβριήλ Σακελλαρίδη, Κωστή Καρπόζηλο, Νίκο Φίλη, Αριστείδη Μπαλτά, Πάνο Σκουρλέτη, Γιώργο Σταθάκη, Αννέτα Καββαδία, Πάνο Λάμπρου, Πέτρο Καλκανδή, Νικήτα Μυλόπουλο.
Να σημειωθεί ότι ιστορικά στελέχη της ΝΕΑΡ όπως οι Νίκος Βούτσης, Θοδωρής Δρίτσας και Τασία Χριστοδουλοπούλου δεν έβαλαν υποψηφιότητα για να προωθηθεί η ανανέωση.
Αναλυτικά τα 131 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς:
ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΖΩΗ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΡΟΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ
ΒΑΛΝΤΕΝ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΒΑΡΔΑΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΟΡΙΑ (ΒΙΚΥ)
ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΩ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΡΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ
ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΛΕΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΑΝΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΖΕΙΜΠΕΚ ΧΑΣΑΝ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ
ΚΑΒΒΑΘΑ ΜΑΝΙΑ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΙΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΗ)
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ
ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΦΡΟΣΩ
ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΔΗ ΒΑΝΕΣΣΑ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΑΚΗΣ)
ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ
ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
ΚΩΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΙΟΛΑ
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΓΚΩ
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ (ΧΑΡΑ)
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΗΤΙΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΝΑΣΣΗ ΟΛΓΑ
ΝΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ
ΝΤΑΡΟΥΪΣ ΛΑΤΙΦ
ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΗ
ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΟΥΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΡΙΣΗ ΕΦΗ
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΑΝΘΗ
ΠΕΡΚΑ ΠΕΤΥ
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΡΟΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΑΚΙΣΛΟΓΛΟΥ ΑΚΗΣ
ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΑ
ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΤΑΣΟΣ
ΣΑΡΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΔΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΙΩΖΟΥ ΙΝΩ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ
ΣΤΟΥΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΗΣ
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΤΖΟΥΛΙΟ
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΡΑΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΣ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΒΑΣΩ
ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΣΙΓΚΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΕΡΧΑΤ ΜΠΙΛΓΚΕ
ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΙΝΑ
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΑ