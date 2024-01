Τη διοίκηση της Μόνιμης Συμμαχικής Αντιναρκικής Δύναμης 2 του ΝΑΤΟ (SNMCMG2) ανέλαβε η Ελλάδα.

Η τελετή παράδοσης παραλαβής των καθηκόντων του διοικητή της SNMCMG2 από τον Ιταλό πλοίαρχο Ετόρε Ρόνκο στον πλοίαρχο Φώτιο Παρασκευά πραγματοποιήθηκε στη ναυτική βάση La Spezia της Ιταλίας, επί του πλοίου Γενικής Υποστήριξης «Ηρακλής» που διατέθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό ως πλοίο έδρας διοικητού, παρουσία του διοικητή των Δυνάμεων Επιφανείας του NATO υποναυάρχου Stefan D. Pauly, την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου.

The Command of the Standing NATO Mine Counter Measures Group 2 was handed over to the Hellenic Navy from the Italian Navy on 12th January 2024. Captain Fotis Paraskevas (GRC-N) assumed the command of TG 441.04 (SNMCMG2) from Captain Ettore Ronco (ITA-N).#WeAreNATO pic.twitter.com/DrlCAVL9zH