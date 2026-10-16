Εμφανίζεται άσχετος με το θέμα, αλλά μόνος του έφτιαξε προφίλ εξ απορρήτων της Κίμπερλι.

Μόλις μία μέρα μετά την άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, είχε γίνει ιδιωτικό πάρτι υποδοχής της στο «Κέντρο Αθηνών», με οικοδεσπότη τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό. Η Γκίλφοϊλ είχε φτάσει συνοδευόμενη από τον Χρήστο Μαραφάτσο και τον γιο της. Παρευρέθηκαν περίπου 150 καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων υπουργοί, εφοπλιστές και επιχειρηματίες.

Αργότερα, ο Αργυρός, η σύζυγός του και η Γκίλφοϊλ συνδέθηκαν δημόσια με την ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ Melania στην Αθήνα. Στο μεταξύ ο τραγουδιστής είχε κάνει δηλώσεις σε ψυχαγωγική εκπομπή για τη γνωριμία και τη φιλία τους.

Το γεγονός ότι τώρα αποφεύγει τις κάμερες και δεν ανταποκρίνεται σε πλήθος αιτημάτων για συνέντευξη δείχνει δικαιολογημένη αμηχανία και αποφευκτική διάθεση. Όμως, η έκπληξη του για τις ερωτήσεις που δέχεται σχετικά με την Γκιλφόιλ είναι εντελώς αδικαιολόγητη. Γιατί μόνος του ανέλαβε ρόλο κοντά της όταν εκείνη ήταν περιζήτητη. Το έχτισε, το έδειχνε και το χαιρόταν. Δεν του βγήκε αλλά δεν ξεχνιέται...

Α.