Η Γκίλφοϊλ θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το ρόλο του λομπίστα στο χώρο της ενέργειας.

Μπορεί οι αποκαλύψεις για τα ακριβά γούστα και τις οικονομικές συναλλαγές της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με επιχειρηματίες να κυριαρχούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι "έκλεισε" το θέμα που έθεσε από την αρχή η WSJ για την παρουσία του λομπίστα Χρήστου Μαραφάτσου δίπλα στην πρώην πρέσβειρα.

Διπλωματική πηγή θυμίζει στη στήλη, ότι ο Δημοκρατικός βουλευτής Γκρέγκορι Μικς, επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κογκρέσου, έχει στείλει επιστολή στον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, κατονομάζοντας τον Χρήστο Μαραφάτσο και θέτοντας ερωτήματα για τη συμμετοχή του σε επίσημες διπλωματικές συναντήσεις της Κ. Γκίλφοϊλ, ενώ πληρωνόταν ως λομπίστας εταιρείας.

Κατά την ίδια πηγή, δεν υπάρχει τρόπος να παρακαμφθεί αυτή η ερώτηση και επομένως ο Μ. Ρούμπιο και η Κ. Γκίλφοϊλ θα πρέπει να εξηγήσουν τα τυπικά ανεξήγητα και ουσιαστικά ευεξήγητα.

Α.