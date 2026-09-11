Μετά από 15 χρόνια οι παπάδες ετοιμάζονται να βγουν ξανά στους δρόμους, αντιδρώντας για τον Προσωπικό Αριθμό και τις νέες ταυτότητες.

Το 2011 κληρικοί και λαϊκοί βγήκαν στους δρόμους για την Κάρτα του Πολίτη, την οποία είχε εξαγγείλει από το βήμα της ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο του 2010, ο Γιώργος Παπανδρέου. Οι παπάδες είχαν τη στήριξη, τότε, ακροδεξιών κομμάτων, μεταξύ αυτών και του ΛΑΟΣ, με μπροστάρη τον Άδωνι Γεωργιάδη που πραγματοποιούσε σειρά σχετικών παρεμβάσεων στη Βουλή.

Μετά από 15 χρόνια οι παπάδες ετοιμάζονται να βγουν ξανά στους δρόμους, αντιδρώντας για τον Προσωπικό Αριθμό και τις νέες ταυτότητες. Αυτή τη φορά θα έχουν τη στήριξη της ακροδεξιάς ΕΟΝ, μέλη της οποίας έκαναν παρέλαση, πέρυσι, την 28η Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη, με όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Όπως διαπιστώσαμε, τις τελευταίες ώρες διακινείται κείμενο και σχετική αφίσα σε διάφορες παραθρησκευτικές σελίδες στο Facebook που κάνει λόγο για «Πανελλήνια συγκέντρωση κατά Προσωπικού Αριθμού και νέων ταυτοτήτων στην Αθήνα». Η διαμαρτυρία θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στα Προπύλαια και θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή.

Τη διοργάνωση υπογράφουν η Ενωμένη Ρωμηοσύνη, η ΕΛΚΙΣ, ο «Στύλος Ορθοδοξίας», η ΕΟΝ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) και άλλα ελληνορθόδοξα και πατριωτικά σωματεία.

Έχει πάντως και μια ωραία ειρωνεία η ιστορία. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, που το 2011 χαρακτήριζε την Κάρτα του Πολίτη ως κάτι «φρικώδες», λέγοντας «εμένα η ιδέα ότι θα ελέγχει κάποιος όλη μου τη ζωή δεν μου αρέσει», σήμερα είναι υπουργός και αντιπρόεδρος της ΝΔ, της κυβέρνησης που νομοθέτησε τον Προσωπικό Αριθμό.

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Στο μεταξύ, ξεπέρασε και τις παλιές του ανησυχίες περί παρακολούθησης. «Δεν έχω κανένα πρόβλημα που με παρακολουθούσαν», είχε δηλώσει, αν θυμάστε, τον περασμένο Μάρτιο για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Δεκαπέντε χρόνια είναι αυτά. Αλλάζει ο άνθρωπος.

Μ.Κ.