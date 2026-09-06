Κατά τα λοιπά, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και μία σειρά από μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός.

Η στήλη ασχολήθηκε εκτενώς το Σάββατο με το φόρο στον πολύ μεγάλο πλούτο, την «πατριωτική εισφορά» του 1% στο 1% του πιο πλούσιου πληθυσμού, όπως την ανέλυσε προ τριών ημερών ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή μία αντίστοιχη πρόταση που είχε καταθέσει ο πρώην τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας.

Μία προσεκτική ανάγνωση της χθεσινής ομιλίας του Πρωθυπουργού, που έφθασε να κάνει λόγο και για «πατριωτική ευθύνη», τείνει να επιβεβαιώσει πως πίσω από την επιχείρηση απαξίωσης της πρότασης από την πλευρά της κυβέρνησης, διακρίνονται κάποια σημάδια αμηχανίας για το θέμα των ανισοτήτων και της καταγγελλόμενης ευνοϊκής μεταχείρισης του πολύ μεγάλου πλούτου.

Ως εκ τούτου, μάλλον ως προσπάθεια απάντησης στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα (με υποπολλαπλάσιο φυσικά έσοδο για το κράτος) θα πρέπει να θεωρείται η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 5% στο 15% για τις αμοιβές μελών ΔΣ αν ξεπερνούν τις 60.000 ευρώ. Με μία λεπτομέρεια: Οι αμοιβές που επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης πως φορολογούνται με «μόλις 5%», φορολογούνται με μόλις 5% διότι αυτό έχει ψηφίσει η κυβέρνησή του εδώ και επτά χρόνια.Τον όγδοο το θυμήθηκε;

Η επίμαχη αναφορά του Πρωθυπουργού: «Διαπιστώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις που στα μέλη ΔΣ ή σε ανώτερα στελέχη διανέμονται εξαιρετικά υψηλές αμοιβές από τα κέρδη των επιχειρήσεων που σήμερα φορολογούνται με συντελεστή μόλις 5%, επέρχεται μία αλλαγή. Τα εισοδήματα αυτά, αν ξεπερνούν το ύψος των 60.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 15%».

Υ.Γ. Κατά τα λοιπά, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και μία σειρά από μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, τα οποία είχε προτείνει την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας, όπως η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ.