«Τον αγαπώ τον Αλέξη, είναι τίμιος, δεν έχει κλέψει, δεν έχει σκάνδαλα», είπε η Έφη Παπαθεοδώρου για τον Αλέξη Τσίπρα.

«Τον αγαπώ πολύ τον Αλέξη και του εύχομαι καλή επιτυχία. Ο Αλέξης είναι ένα απλό παιδί, ένας από εμάς παιδί μου, χωρίς ύφος. Είναι πολύ προσιτός, πάρα πολύ αγαπητός», είπε η Έφη Παπαθεοδώρου, γνωστή ευρέως για τον ρόλο της «Θεοπούλας» στην αγαπημένη σειρά «Παραπέντε», για τη συνάντησή της με τον πρώην πρωθυπουργό και την εγγραφή της στην πλατφόρμα της ΕΛΑΣ.

«Εμείς τον αγαπάμε πολλά χρόνια τώρα. Μακάρι να πετύχει γιατί και προπαντός είναι τίμιος άνθρωπος. Δεν έχει κλέψει, δεν έχει κάνει σκάνδαλα και αντιμετώπισε μια τρομερή κατάσταση. Τότε παρακολουθούσαμε τι πόλεμο του έκανε η Ευρώπη, ο Σόιμπλε και η παρέα και όλα αυτά που λένε σε κάτι διάφορα τώρα, αυτά τα μισά λένε, δεν λένε την αλήθεια», δήλωσε στην εκπομπή Buongiorno του Mega.

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