Θωρακίζεται για να μην γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος». Ο καθηγητής Ηλίας Αναγνωστόπουλος στο πλευρό του Ταλ Ντίλιαν.

Έχοντας στο πλευρό του έναν από τους κορυφαίους ποινικολόγους και γνωστό Καθηγητή της Νομικής, τον Ηλία Αναγνωστόπουλο, ο ιδρυτής της Intellexa Tαλ Ντίλιαν ενισχύει το υπερασπιστικό του επιτελείο, ενόψει της δίκης του σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών η οποία έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει στις 11 Δεκεμβρίου.

Μετά τη βαριά πρωτόδικη καταδίκη του σε ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, με εκτιτέα τα 8 χρόνια, ο Ισραηλινός έφεδρος στρατιωτικός φέρεται να είναι αποφασισμένος να αλλάξει ρότα και να μην αφήσει τίποτα στην τύχη, κάτι που φαίνεται ότι έκανε αρχικά, δείχνοντας εμπιστοσύνη σε εκείνους που τον διαβεβαίωναν πως «με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν υπάρχει κανείς λόγος ανησυχίας».

Ξεκάθαρη επιδίωξη του Ταλ Ντίλιαν είναι, αυτή τη φορά, να «θωρακιστεί» με κάθε τρόπο και να πάει στο δικαστήριο έχοντας «ισχυρά» χαρτιά που θα του εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ποινική αντιμετώπιση. Ό,τι κι αν κρύβουν τα χαρτιά αυτά. Την αρχή έκανε, με τις δηλώσεις του πως δεν θα γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος», στέλνοντας σαφές μήνυμα εκεί που ο ίδιος θεωρούσε ότι έπρεπε να το στείλει.

Τώρα συνεχίζει, δείχνοντας πως στη δίκη του σε δεύτερο βαθμό θα τα παίξει όλα για όλα και είναι απόλυτα προετοιμασμένος για αυτό, δίνοντας πλέον βάση σε όσους του λένε, με νόημα, πως δεν θα έπρεπε να εμπιστευτεί τα λόγια των πολιτικών….

Ν.Τ