Τι είπε για Παπακώστα και Σκρέκα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Φάγατε, φάγατε, φάγανε, φάγανε… Εδώ ισχύει απόλυτα το “αυτοί είστε”!» Με τη θεϊκή αυτή ατάκα ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολίασε το φαγοπότι που γίνεται από κυβερνητικά στελέχη, επικεντρώνοντας μάλιστα στα πρόσωπα της Κατερίνας Παπακώστα και του Κώστα Σκρέκα.

Είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας: «Τι άλλο, αν όχι οργή, να νιώσει ο απολυμένος εργάτης της ΛΑΡΚΟ, που έλιωνε κάθε μέρα το ατσάλι και είχε τον κύριο Σκρέκα να του λέει ότι είναι “ζημιογόνος” και ότι η ΛΑΡΚΟ έπαιρνε “παράνομες επιδοτήσεις”; Την ώρα, μάλιστα, που σχεδόν το μισό του σόι το είχε διορίσει στη ΛΑΡΚΟ σε διευθυντικές θέσεις, με παχυλούς μάλιστα μισθούς… Φάγατε, φάγατε, φάγανε, φάγανε… Εδώ ισχύει απόλυτα το “αυτοί είστε”!

{https://www.youtube.com/shorts/zoi2ifslGQg}

Και τώρα διαβάζει και τους δικούς του διαλόγους, του κ. Σκρέκα, για να συνεχίζω από εκεί, που τα κανονίζει “χεράτα” –το διαβάσατε κι αυτό– με τον κ. πρόεδρο, για να πληρωθούν οι δικοί του οι κολλητοί. Και εδώ ισχύει απόλυτα το “Αυτοί είστε”!

Αυτός είναι ο κόσμος, αυτές είναι οι αξίες που υπηρετείτε! Κι αυτός ο κόσμος όλος βρίσκεται σε ανειρήνευτη σύγκρουση με τον κόσμο της βιοπάλης, τον κόσμο που παλεύει με καθαρά χέρια να τα βγάλει πέρα, να ζήσει την οικογένειά του. Και το μόνο που ακούει από την κυβέρνησή σας είναι ότι “οι δημοσιονομικές δυνατότητες είναι δεδομένες”».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένα δίκιο το 'χει εδώ που τα λέμε ο Κουτσούμπας – και με το παραπάνω μάλιστα.

Β.Σκ. `