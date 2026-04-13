Την Πέμπτη στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή.

Ένα -ακόμη- φάντασμα πλανιέται τις τελευταίες ημέρες πάνω από το Μέγαρο Μαξίμου. Μήπως ο Αντώνης Σαμαράς ζητήσει και λάβει το λόγο στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων την Πέμπτη στη Βουλή για το κράτος δικαίου.

Ο Μεσσήνιος πολιτικός έχει το δικαίωμα ως πρώην πρωθυπουργός.

Και αν λάβει τον λόγο είναι σαφές πως θα επικεντρωθεί στις υποκλοπές, καθώς ήταν ένας από τα κορυφαία πολιτικά πρόσωπα (ο μόνος πρώην πρωθυπουργός) που παρακολουθούνταν και από το Predator και από την ΕΥΠ.

Όπως δε είναι φυσιολογικό αν ο Αντώνης Σαμαράς λάβει τοn λόγο τα δικά του βέλη θα πονέσουν τον Κ. Μητσοτάκη πολύ περισσότερο από τα βέλη των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

ΥΓ: Ο πρώην πρωθυπουργός δεν το έχει οριστικοποιήσει αν θα λάβει το λόγο, στο Μαξίμου το θεωρούν πολύ πιθανό.

Β.Σκ.