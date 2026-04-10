Δύσκολα θα παραμείνει στη θέση του ο νέος υφυπουργός.

«Να του δώσουμε» του Παύλου Πολάκη.

Αυτός αποκάλυψε το σκάνδαλο με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος και προφανώς δεν αποφοίτησε από το δημόσιο Πανεπιστήμιο όπως δήλωνε, ούτε μπορούσε να είναι μετακλητός συνεργάτης στο παρελθόν.

Ο «αψύς Σφακιανός» ήταν αυτός που στην αρχή «έβγαλε» το θέμα και μετά ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ, με σειρά σημαντικών παρεμβάσεων, ενώ οι απαντήσεις του νέου υφυπουργού μάλλον τον εκθέτουν περισσότερο.

Στη Νέα Δημοκρατία μάλιστα αναρωτιούνται αν ο πρωθυπουργός θα υποστεί το βάρος προσωπικής του φθοράς από το «πτυχίο Λαζαρίδη» η αν θα του ζητήσει την παραίτησή του...

Ε.Σ.