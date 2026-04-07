Για πρώτη φορά, το βράδυ της Δευτέρας, η δημοσκόπηση της ALCO για την τηλεόραση του Alpha δεν συμπεριελάμβανε την απήχηση του κόμματος Τσίπρα.
Εν αντιθέσει με το κόμμα Καρυστιανού.
Οι εξηγήσεις των υπευθύνων ήταν ότι η Καρυστιανού έχει ανακοινώσει το κόμμα της, ενώ ο Τσίπρας όχι.
Μέχρι τώρα όμως, ο Τσίπρας, όπως και η Καρυστιανού και ο Σαμαράς, μετριόταν.
Οι πληροφορίες επιμένουν πως υπάρχει γραμμή να μην μπαίνει το κόμμα Τσίπρα στις μετρήσεις, παρά μόνο η Καρυστιανού.
Στις επόμενες δημοσκοπήσεις θα δούμε εάν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν.
Εάν επιβεβαιωθούν, είναι φανερό πως υπάρχει «πανικός» στο σύστημα...
Τ.Τε.