Η ALCO δεν τον συμπεριέλαβε στη μέτρησή της στην τηλεόραση του Alpha εν αντιθέσει με την Καρυστιανού.

Για πρώτη φορά, το βράδυ της Δευτέρας, η δημοσκόπηση της ALCO για την τηλεόραση του Alpha δεν συμπεριελάμβανε την απήχηση του κόμματος Τσίπρα.

Εν αντιθέσει με το κόμμα Καρυστιανού.

Οι εξηγήσεις των υπευθύνων ήταν ότι η Καρυστιανού έχει ανακοινώσει το κόμμα της, ενώ ο Τσίπρας όχι.

Μέχρι τώρα όμως, ο Τσίπρας, όπως και η Καρυστιανού και ο Σαμαράς, μετριόταν.

Οι πληροφορίες επιμένουν πως υπάρχει γραμμή να μην μπαίνει το κόμμα Τσίπρα στις μετρήσεις, παρά μόνο η Καρυστιανού.

Στις επόμενες δημοσκοπήσεις θα δούμε εάν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν.

Εάν επιβεβαιωθούν, είναι φανερό πως υπάρχει «πανικός» στο σύστημα...

Τ.Τε.