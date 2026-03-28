Πάνω από 100.000 εντολές παρακολούθησης επί «γαλάζιας» διακυβέρνησης.

Το θέμα των παρακολουθήσεων είναι ιδιαίτερα σοβαρό για τη δημοκρατία και τις ελευθερίες των πολιτών.

Σύμφωνα με διαρροές και εκτιμήσεις τα χρόνια της «γαλάζιας» κυβέρνησης έχουν δοθεί πάνω από 100.000 εντολές παρακολούθησης.

Εφόσον αυτό ισχύει και επειδή κατά μέσο όρο η κάθε παρακολούθηση μπορεί να εμπλέκει κατά μέσο όρο και δέκα άτομα, σημαίνει ότι παρακολουθήθηκε το ένα δέκατο των πολιτών της χώρας. Ένα εκατομμύριο άτομα.

Χωρίς αυτός ο αριθμός να αφορά τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Και φυσικά η στήλη δεν εννοεί να μην γίνονται παρακολουθήσεις για ποινικά αδικήματα. Αναδεικνύει όμως το πρόβλημα. Πολύ περισσότερο καθώς οι πολίτες δεν έχουν πλέον εμπιστοσύνη στην ηγεσία της δικαιοσύνης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η υπόθεση με το pretador δείχνει ήδη πολλά.

Β.Σκ.