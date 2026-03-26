Υπάρχουν κάποιοι που δεν τον θέλουν ή ο ίδιος δεν μπαίνει μπροστά;

Συμφωνεί διαφωνεί κανείς πολιτικά με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο δεν μπορεί παρά να έχει την ίδια γνώμη: Χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε την Πέτη Πέρκα που το όνομά της έχει πέσει στο τραπέζι, ο πρώην υπουργός Οικονομικών αποτελεί το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για τη θέση της προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση. Έχει το ...status, το πολιτικό εκείνο μέγεθος προκειμένου να συμμετάσχει πχ με πολλές αξιώσεις σε μια συζήτηση πολιτικών αρχηγών στο κοινοβούλιο κοκ.

Γιατί λοιπόν δεν αναλαμβάνει;

Κάποιες πληροφορίες επιμένουν πως ορισμένα στελέχη της Νέας Αριστεράς δεν τον θέλουν γιατί ...έχει υπογράψει μνημόνιο!

Κάποιες άλλες πως ο ίδιος δεν επιφυλάσσει ποτέ για τον εαυτό του ρόλο αρχηγού, πλην ίσως της Κίνησης των 53+ στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα το κάνει ούτε και τώρα.

Κατά τη γνώμη μας, για να μιμηθούμε και το χιούμορ που του αρέσει, η μη ανάληψη της προεδρίας είναι κάτι παραπάνω από έγκλημα, είναι λάθος!

Β.Σκ.