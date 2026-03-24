Στάσεις που δεν χωρούν τους επιβάτες και που σε πολλά σημεία δεν υπάρχουν!

Ποινικός λαϊκισμός αντί αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Στο νομοσχέδιο για τις μεταφορές που ψηφίστηκε την Δευτέρα στη Βουλή προβλέπονται μεταξύ άλλων και ποινές στους δήμους που δεν φροντίζουν τις στάσεις των λεωφορείων.

Μάλιστα.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στάσεις σε πολλά σημεία της Αθήνας δεν ενοχλεί το υπουργείο Μεταφορών.

Ούτε το γεγονός που σε στάσεις των λεωφορείων σε όλα τα κεντρικά σημεία οι επιβάτες δεν χωρούν όταν βρέχει ή κάνει καύσωνα!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το 'χει αυτό η κυβέρνηση. Όταν δεν θέλει να λύσει ένα υπαρκτό πρόβλημα απειλεί με ποινές! Τις οποίες όταν τις δείτε γράφτε μας!

Τ.Τε.