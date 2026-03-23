Νομικές πρωτοβουλίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πήρε πριν από λίγες ώρες στα χέρια του την καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Είναι περίπου 2.000 σελίδες, που αναπτύσσει πλήρως το σκεπτικό του δικαστηρίου.

Το θέμα, όμως, δεν είναι αυτό. Αλλά το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται να πάρει νέες νομικές πρωτοβουλίες γι αυτή την υπόθεση. Όπως, μήνυση για κατασκοπεία, η οποία σύμφωνα με τους συνεργάτες του, θα μπορούσε να δώσει νέα τροπή στην υπόθεση.

Α.Γ.