Καυστική ανάρτηση του γνωστού δικηγόρου για την προσπάθεια να αθωωθούν οι πρωταγωνιστές των υποκλοπών.

Δωρεάν ...μαθήματα σε εκείνους που προσπαθούν να απαλλάξουν τους κατηγορούμενους για τις υποκλοπές ενόψει του Εφετείου, μετά την πρωτόδικη καταδίκη σε ποινή φυλάκισης 126 ετών, δίνει ο γνωστός δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές.

Προτείνει μάλιστα ως ύστατη προφανώς ενέργεια, να τους δοθεί ...χάρη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με βάση το άρθρο 47 του Συντάγματος.

Γράφει στο «Χ»:

«Διακινούνται διάφορα σενάρια για την εύρεση διεξόδου για τους κατηγορούμενους εν όψει του Εφετείου μετά την πρωτόδικη καταδίκη σε ποινή φυλάκισης 126 ετών. Από το να αλλάξουν νομοθετικά τα όρια για την μετατροπή της ποινής φυλάκισης σε χρηματική ποινή μέχρι την υπό όρους αποποινικοποίηση πράξεων για τις οποίες έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης. Αν έχουν αποφασίσει πάλι να επενδύσουν στην γενικευμένη συγκάλυψη και στον πλήρη εξευτελισμό των ίδιων αλλά και των θεσμών, θέλω να τους βγάλω από τη δύσκολη θέση για να μην πληρώνουν και τζάμπα συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες. Υπάρχει η λύση του άρθρου 47 του Συντάγματος όπου προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να δώσει χάρη και να άρει κάθε είδους συνέπειες ποινών».

Κύριε Κεσσέ μας είσαστε απολύτως σίγουρος πως ...δεν θα χρησιμοποιήσουν την ιδέα σας;

Β.Σκ.