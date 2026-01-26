Σήμερα η οριστική απόφαση του πρωθυπουργού.

Εντείνονται οι ζυμώσεις στο Μαξίμου μετά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η χαρακτηριζόμενη -και από κυβερνητικά στελέχη- ως «φωτογραφική» τροπολογία για την Όλγα Κεφαλογιάννη.

Οι εισηγήσεις προς τον πρωθυπουργό για την παραίτησή της είναι πολλές, πολύ περισσότερο που η υπουργός Τουρισμού δεν είναι και ιδιαίτερα αρεστή στο Μαξίμου.

Πρόβλημα, όπως εξαρχής έχει σημειώσει το Dnews, είναι ότι αν «φαγωθεί» η Όλγα θα υπάρχει πρόβλημα και με τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Ότι είναι να γίνει πάντως θα γίνει σήμερα. Πριν το υπουργικό.

Β.Σκ.