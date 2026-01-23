Το πρώτο σχέδιο της κυβέρνησης που τινάχθηκε στον ..αέρα μετά την απόφαση του Κ. Μητσοτάκη να μην παραστεί στο Νταβός και να μην υπογράψει την Συνθήκη Ειρήνης που έφερε στο τραπέζι ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι το πολυπόθητο ραντεβού με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
Συνάντηση που προετοίμαζε στο παρασκήνιο πολύ μεθοδικά η ελληνική κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, ως «πιστοποιητικό» αναγνώρισης της σημερινής κυβέρνησης από την Αμερικανική ηγεσία.
Και να φανταστεί κανείς ότι μέσα στα σχέδια δεν ήταν μόνο να επισκεφθεί ο Έλληνας πρωθυπουργός τον Λευκό Οίκο αλλά και να επισκεφθεί ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ τον Κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στην Αθήνα!
Λ.Ι.