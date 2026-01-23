Στα σχέδια ήταν να επισκεφθεί ο Έλληνας πρωθυπουργός τον Λευκό Οίκο αλλά και να επισκεφθεί ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ τον Κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στην Αθήνα!

Το πρώτο σχέδιο της κυβέρνησης που τινάχθηκε στον ..αέρα μετά την απόφαση του Κ. Μητσοτάκη να μην παραστεί στο Νταβός και να μην υπογράψει την Συνθήκη Ειρήνης που έφερε στο τραπέζι ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι το πολυπόθητο ραντεβού με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Συνάντηση που προετοίμαζε στο παρασκήνιο πολύ μεθοδικά η ελληνική κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, ως «πιστοποιητικό» αναγνώρισης της σημερινής κυβέρνησης από την Αμερικανική ηγεσία.

Και να φανταστεί κανείς ότι μέσα στα σχέδια δεν ήταν μόνο να επισκεφθεί ο Έλληνας πρωθυπουργός τον Λευκό Οίκο αλλά και να επισκεφθεί ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ τον Κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στην Αθήνα!

