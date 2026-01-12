Επιλέγει τη μετωπική με τους αγρότες.

Το ερώτημα όμως είναι γιατί η κυβέρνηση σαμποτάρει το διάλογο με τους αγρότες;

Ένας λόγος είναι γιατί δεν είχε καμιά διάθεση να δώσει λύσεις στα προβλήματά τους, κάτι που θα διαφαινόταν από την συνάντηση του Μαξίμου.

Δεύτερος λόγος γιατί θέλει να συσπειρώσει ένα δεξιό κοινό δείχνοντας πυγμή και εφαρμογή του «νόμου και της τάξης».

Αφού χάνει οριστικά τους αγρότες θέλει να συσπειρώσει άλλα κοινά.

Αυτό όμως είναι μικρομματισμός και διακυβέρνηση με μόνο σκοπό τη νομή της εξουσίας. Δεν είναι προσπάθεια λύσης των προβλημάτων των πολιτών και της -αγροτικής- οικονομίας.

Δυστυχώς...

Β.Σκ.