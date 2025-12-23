Δεν θεωρούν ότι αυτό είναι κατ’ ανάγκη κακό για την Ελλάδα.

Την πιθανότητα να είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία της Τουρκίας ο Ταγίπ Ερντογάν, «βλέπουν» στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θεωρούν ότι αυτό είναι κατ’ ανάγκη κακό για την Ελλάδα, καθώς η πολιτική Ερντογάν είναι γνωστή στα ελληνικά υπουργικά γραφεία.

Επισημαίνεται ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι ο Ταγίπ Ερντογάν δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε τη λογική της «Γαλάζιας Πατρίδας», ούτε και αυτή του αναθεωρητισμού που χαρακτηρίζει τις κινήσεις του στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και σε γειτονικές χώρες όπως η Συρία.

Η εκτίμηση είναι ότι θα δίνονται άμεσες απαντήσεις στις όποιες λογικές σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα εμφανίζονται από πλευράς της Άγκυρας, ενώ κρίσιμης και στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα είναι οι σχέσεις με την Αίγυπτο και κυρίως με το Ισραήλ.

