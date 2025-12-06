Τα μηνύματα που θα αποστείλει ο πρώην πρωθυπουργός.

Σαφείς αιχμές για την ποιότητα της Δημοκρατίας αναμένεται να αφήσει στην ομιλία του ο Κ. Καραμανλής στην εκδήλωση που διοργανώνει την Δευτέρα η εφημερίδα «Δημοκρατία» και στην οποία θα μετέχει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Σε μία στιγμή που έχει πληγεί το ηθικό πλεονέκτημα της Ν.Δ., ο πρώην πρωθυπουργός θα θυμίσει ότι δημοκρατία χωρίς θεσμικές εγγυήσεις είναι μια κολοβή δημοκρατία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews θα υπάρξει και αναφορά στις υποκλοπές, υπό την έννοια ότι τα χρόνια περνάνε και ουσιαστικές απαντήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών ακόμη δεν έχουν δοθεί.

Λ.Ι.