Τι σημαίνει η κοινή εμφάνιση στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία».

Έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία» για τα 15 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της.

Η εφημερίδα κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στις 2 Δεκεμβρίου και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου, στο χώρο του πρώην Δημοσίου Καπνεργοστασίου που ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων.

Κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του 2013, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, με συντονιστή τον αρθρογράφο της εφημερίδας Μανώλης Κοττάκης. Θέμα της εκδήλωσης η «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα».

Η παρουσία του Κώστα Καραμανλή στο πάνελ είναι απολύτως λογική. Η εφημερίδα στηρίζει τόσο την πολιτική του όσο και τον ίδιο. Ταυτόχρονα ο πρώην πρωθυπουργός με την παρουσία του αποστέλλει μήνυμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά, που έχει εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση στη Δημοκρατία και το συγκρότημα Φιλιππάκη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχει -και- η παρουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου, τον οποίο η «Δημοκρατία» πολέμησε και πολιτικά και προσωπικά, πολλές φορές μάλιστα ξεφεύγοντας και από τα όρια της πολιτικής κριτικής. Υπό αυτή την έννοια είναι δικαίωση για τον πρώην αντιπρόεδρο και πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Η λογική λέει πως ακόμα περισσότερο από την παρουσία του το ενδιαφέρον θα πρέπει να συγκεντρωθεί σε αυτά που θα πει.

ΥΓ1: Και ο Ευ. Βενιζέλος, πάντως, θέλει να στείλει μηνύματα προς το Μαξίμου και προσωπικά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

ΥΓ2: Πώς και συμφώνησαν να είναι στο ίδιο πάνελ Καραμανλής και Βενιζέλος; Παρά τις αποστάσεις που έχουν στην πολιτική τους τοποθέταση και τις άσχημες προσωπικές σχέσεις έως τώρα;