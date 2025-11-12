Η Πλεύση Ελευθερίας είναι το μοναδικό κόμμα που καταψήφισε τον προϋπολογισμό της Βουλής.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπήρξε συνεπέστατη στην τήρηση των χρονικών περιορισμών κατά την πρώτη μέρα λειτουργίας του «κόφτη» στη Βουλή και έτσι δεν ερέθισε, όταν πήρε το λόγο, το νέο λογισμικό.

Όμως, η συγκρουσιακή σχέση της με τον ΠτΒ Νικήτα Κακλαμάνη αποδείχτηκε στην ψηφοφορία για την έγκριση του προϋπολογισμού. Η Πλεύση Ελευθερίας ήταν το μόνο κόμμα που καταψήφισε. Ολα τα κόμματα υπερψήφισαν, εκτός από το ΚΚΕ που δήλωσε «παρών».

Εξάλλου, ο Ν. Κακλαμάνης διέψευσε πληροφορίες που απέδωσε στην ίδια για πρόταση να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στους συνεργάτες βουλευτών.

Οι έμπειροι στα κοινοβουλευτικά «μπιφ» μιλούν για βεντέτα με μέλλον.

M.Ξ.