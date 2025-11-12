«Τι κόμμα είστε; Είστε ΠΑΣΟΚ; Είστε μέλος κάποιου κόμματος» ρώτησε ο Μακάριος Λαζαρίδης τον μάρτυρα.

Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης στην εξεταστική επιτροπή προκάλεσε η ερώτηση «τι κόμμα είστε;» που υπέβαλε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης στον αντιπρόεδρο της Cognitera Γιάννη Κουφουδάκη.

«Τι κόμμα είστε; Είστε ΠΑΣΟΚ; Είστε μέλος κάποιου κόμματος» ρώτησε ο Μακάριος Λαζαρίδης τον μάρτυρα, ο οποίος ωστόσο δεν φάνηκε να αιφνιδιάζεται και απάντησε πως είναι «με τον Παναθηναϊκό», ενώ σχολίασε πως «κανείς δεν είναι τέλειος», όταν ο εισηγητής της ΝΔ του είπε ότι δεν συμφωνεί με τις οπαδικές του προτιμήσεις.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ωστόσο επανήλθε, ρωτώντας τον κ. Κουφουδάκη αν είχε ψηφίσει ποτέ σε εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. «Ποτέ δεν ήμουν μέλος ή στέλεχος, ούτε φίλος του ΠΑΣΟΚ και θα ήθελα την πολιτική μου ταυτότητα να μην την αποκαλύψω», απάντησε ο μάρτυρας.

«Είναι αδιανόητο στα κοινοβουλευτικά δρώμενα να ερωτάται τον 21ο αιώνα μάρτυρας αν ποτέ ψήφισε συγκεκριμένο κόμμα», είπε παρεμβαίνοντας η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, ζητώντας από το προεδρείο να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθεί τέτοια ερώτηση.

«Εγώ προσωπικά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι κατά την εξέταση μαρτύρων έχουμε απευθύνει ερωτήσεις, με τις οποίες ρωτάμε αν κάποιος είναι μέλος ενός κόμματος. Αυτό έχει νόημα γιατί η οργανωτική και πολιτική ένταξη είναι γεγονός που επηρεάζει τον διορισμό ή τρόπο δράσης προσώπου. Δεν έχει όμως καμία σχέση με το τι ψηφίζει ένας μάρτυρας», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «πιστοποιητικά κοινωνικών και πολιτικών φρονημάτων δεν ζητάμε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έντονη ήταν η αντίδραση και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Μ.Ι