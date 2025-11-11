Στρατηγική αποσταθεροποίησης από το Μέγαρο Μαξίμου και μιντιακή ανισομέρεια σε βάρος του ΠΑΣΟΚ υπέρ του Αλέξη Τσίπρα από συμφέροντα καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη, εγκαινιάζοντας την επιστροφή στον πάλαι ποτέ διμέτωπο τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης του πρώτου.

Ο πορτ παρόν της Χαριλάου Τρικούπη, κ. Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στα Παραπολιτικά, έκανε λόγο για «στρατηγική αποσταθεροποίησης του ΠΑΣΟΚ» από το Μέγαρο Μαξίμου γιατί «γνωρίζουν πως το ΠΑΣΟΚ είναι ο πραγματικός αντίπαλος».

Παράλληλα ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχουν συμφέροντα που αποκλείουν το ΠΑΣΟΚ από την ενημέρωση, με αφορμή την πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για την οπλοκατοχή στην Κρήτη, σε αντίθεση με τη δημοσιότητα που λαμβάνουν οι πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα γύρω από την έκδοση του βιβλίου του.

Ως προς τον πρώην Πρωθυπουργό, το ΠΑΣΟΚ καθιστά σαφές πως επιχειρεί να τον ταυτίσει με το «παλιό» και με «φθαρμένα υλικά». «Το επόμενο βασικό δίλημμα των εκλογών θα είναι αν θα έχουμε μια νέα περίοδο για τη χώρα ή αν θα έχουμε μια από τα ίδια».

Με αυτά τα δεδομένα, καθίσταται σαφής πλέον η επαναφορά της γραμμής του «διμέτωπου» από τη Χαριλάου Τρικούπη, εξισώνοντας το Μέγαρο Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα υπό το φόβο διαρροών.

Ε.Σ.