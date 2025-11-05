Το μεσημέρι της Τετάρτης έντεκα «γαλάζιοι» βουλευτές έκαναν παρέμβαση για τις τιμές του ρεύματος.
Να σας αποκαλύψει η στήλη όμως πως αρχές της εβδομάδας στο παρά… τσακ δεν συγκεντρώθηκαν υπογραφές για ένα μέλος της κυβέρνησης.
Την υφυπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία είχε αφήσει αιχμές για «λαϊκισμό» στους βουλευτές που αντιδρούσαν στο σχέδιο της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ.
Τι της καταλογίζουν; Τοποθετήθηκε στην υψηλότερη θέση του Επικρατείας, έγινε αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, ήταν από τους πρώτους που οριστικοποιήθηκε η περιφέρεια που θα είναι υποψήφια και, όπως λένε, κινητοποιείται ήδη ένας τεράστιος μηχανισμός για την εκλογή της με σταυρό.
Η συγκέντρωση υπογραφών, πάντως, δεν προχώρησε γιατί θεωρήθηκε πως δεν έπρεπε να πιεστεί και άλλο το Μαξίμου.
Β.Σκ.