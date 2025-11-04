Και άλλοι «γαλάζιοι» βουλευτές κατά της στάσης Κυρανάκη.

«Νομίζω ότι έχουν τα δίκια τους. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή πρακτική που αποφύγαμε να εφαρμόσουμε, παρότι δηλώνουμε θιασώτες των ευρωπαϊκών δεδομένων. Δεν καταλαβαίνω τη φθορά που προκαλείται, ούτε και πολλοί συνάδελφοί μου», δήλωσε πρόσφατα ο Βασίλης Οικονόμου, πρώην υφυπουργός Μεταφορών, αφήνοντας αιχμές για τον διάδοχό του, τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Έχει δίκιο ότι και άλλοι «γαλάζιοι» βουλευτές διαφοροποιούνται από την κυβερνητική γραμμή υποστηρίζοντας την ηγεσία του ΣΑΤΑ και τα αιτήματά της.

Πρόσφατα, πχ, μετά από ραδιοφωνική συνέντευξή του, βουλευτής της ΝΔ τηλεφώνησε στον Θύμιο Λυμπερόπουλο και του είπε:

- Μέχρι εκεί μπορούσα να πω υπέρ σας πρόεδρε, αλλά σας στηρίζω εξ ολοκλήρου, έχετε δίκιο!

Για να μην νομίζετε πως οι διαφοροποιήσεις είναι μόνο για τα ΕΛΤΑ!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ε.Σ.