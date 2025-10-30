Στελέχη του ΠΑΣΟΚ πιέζουν τον Παύλο Γερουλάνο να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για να «ξεκολλήσει η βελόνα».

Ο βουλευτής Α Αθήνας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος είναι αυτός που έθεσε το θέμα της δημοσκοπικής στασιμότητας με καθαρό τρόπο ζητώντας ένα ουσιαστικό συνέδριο στο πλαίσιο του οποίου θα συζητηθούν η πολιτική ταυτότητα, η στρατηγική, η λειτουργία του κόμματος, οι μετεκλογικές συνεργασίες.

Στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταφέρουν στη στήλη ότι τον αναζήτησαν για να του μεταφέρουν την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος και για να τον ενθαρρύνουν να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για να σπάσει το αδιέξοδο.

Α.Σ.