Δεν έκρυψε την αμηχανία και την ενόχλησή της για την επιλογή διευθυντή γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη η βουλευτής δυτικού τομέα Β Αθήνας του ΠΑΣΟΚ.

Η «Ομάδα Αλήθειας» έχει εύκολη δουλειά αυτή την εβδομάδα: Θα παρακολουθούν τις εμφανίσεις στα ΜΜΕ στελεχών του ΠΑΣΟΚ και θα βρίσκουν άφθονο υλικό. Γιατί δεν υπάρχει απάντηση που να μη σηκώνει σχολιασμό σε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παραίτηση-εξπρές του Γ. Παπαβασιλείου από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του Ν. Ανδρουλάκη λόγω της δημοσιοποίησης φιλοκυβερνητικών αναρτήσεών του.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου, μιλώντας στο Action 24, δεν έκρυψε την αμηχανία ούτε τη δυσφορία της όταν κλήθηκε να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Μίλησε για αυτογκόλ και λάθος που διορθώθηκε άμεσα καταλογίζοντας όλη την ευθύνη στο επιτελείο του Ν. Ανδρουλάκη.

Και επειδή είναι το πρόσωπο που προκάλεσε τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ με τις δηλώσεις της μετά τις ευρωεκλογές, οι παρεμβάσεις της για τα εσωκομματικά αποκτούν διπλή σημασία.

{https://x.com/omadaalithias/status/1982719532742365227}

Α.Σ.