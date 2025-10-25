Αγωνιστικό κλίμα και οργή στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Αποφασισμένοι για μεγάλες και πανελλαδικές κινητοποιήσεις εμφανίζονται οι αγρότες καθώς στα τόσα σημαντικά τους προβλήματα έρχονται να προστεθούν οι καθυστερήσεις των πληρωμών από τις αποζημιώσεις και οι επιπτώσεις από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Το αγωνιστικό κλίμα επιβεβαιώθηκε στη διευρυμένη σύσκεψη της Γραμματείας της Επιτροπής Μπλόκων την Παρασκευή στη Λάρισα. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων που θα συνεδριάσει στις 23 Νοεμβρίου.

Βέβαιη θεωρείται αρχές του χρόνου και η κάθοδος των αγροτών στην Αθήνα...

Β.Σκ.