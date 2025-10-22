«Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα», δηλώνει ο γραμματέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ για δήμαρχο Αθηναίων και κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Δεν φτάνει που του επιτέθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη στάση του στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ο Δήμαρχος Αθηναίων, είδε να του επιτίθεται για το ίδιο θέμα με επιχειρηματολογία Παύλου Μαρινάκη ο Δημήτρης Μπιάγκης.

Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ έφτασε μάλιστα να ταυτίζει τον Χάρη Δούκα και τον Παύλο Μαρινάκη καλώντας τους να μην συμπεριφέρονται ως «δυο γάιδαροι σε ξένο αχερώνα».

Οι δηλώσεις Μπιάγκη

Λούκια Γκάτσου: Κύριε Μπιάγκη, είδαμε σήμερα και μια έτσι κόντρα να το πω του κυβερνητικού εκπροσώπου με το δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, πάλι πάνω στο μνημείο. Δηλαδή, ο κύριος Μαρινάκης τον κατηγορεί ότι δεν συμπεριφέρθηκε ως δήμαρχος, δεν συμπεριφέρθηκε σωστά όσον αφορά την καθαριότητα, αν καταλαβαίνω καλά, του μνημείου. Και ο κύριος Δούκας βγήκε έτσι με μια ηγετική, να το πω έτσι, λίγο δήλωση και είπε πως ο αγώνας συνεχίζεται. Μια γενικόλογη έτσι δήλωση πάνω στο θέμα των Τεμπών.

Μπιάγκης: Ξέρετε κυρία Γκάτσου, δεν έχω μάθει να μασάω τα λόγια μου. Εχω βγει στην πολιτική, όχι από επάγγελμα. Έτυχε, γιατί μ ' άρεσε πραγματικά και αγαπώ τη δυνατότητα που μου δίνεται να μπορέσω να προσφέρω. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η συγκεκριμένη εποχή που βιώνουμε, η περίοδος που βιώνουμε, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν περιποιούν τιμή και ποιότητα σε κανένα πολιτικό στέλεχος, σε καμία πολιτική παράταξη. Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της κοινωνίας και των πολιτικών και της πολιτικής, την οποία οφείλουμε πάση δυνάμει όλα τα δημοκρατικά κόμματα να σκύψουμε από πάνω και να μπορέσουμε πραγματικά να αφουγκραστούμε την κοινωνία και να κλείσουμε αυτό το μέτωπο. Γιατί τον έκανα όλο αυτό το πρόλογο. Το έκανα όλο αυτό το πρόλογο, γιατί θεωρώ ότι πολλά πράγματα γίνονται στη στιγμή που δεν πρέπει και γίνεται κατά κόρον από πολύ κόσμο, εκμετάλλευση ιερών και αξιών, των οποίων δεν χωρούν τέτοια εκμετάλλευση. Όπως, παραδείγματος χάρη, κάποια πράγματα ο σεβασμός σε έναν χώρο ή ο σεβασμός στη μνήμη, πολλές φορές μπορείς να τον μεταφέρεις και δια τη σιωπής σου, και όχι δια του λόγου σου, του οποίου πίσω κρύβει, μπορεί να κρύβει κάποια άλλη στόχευση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γκάτσου: Άρα θεωρείτε ότι ο κύριος Δούκας αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε…

Μπιάγκης: Όχι, δεν προσωποποιώ τίποτα, δεν κάνω τίποτα, απλώς λέω ότι βιώνουμε μια πραγματικότητα στην πολιτική σκηνή της χώρας μας, που για να ερμηνεύεις μια σειρά απο τοποθετήσεις και κινήσεις, χρειάζεται ιδιαίτερη βαρύτητα και ιδιαίτερη σκέψη να βάλεις για να μπορέσεις να τα ερμηνεύσεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν είμαι εγώ αυτός που θα ερμηνεύσω ούτε τον κύριο Δούκα, ούτε τον κύριο Μαρινάκη. Κακώς κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που λένε, μαλώνανε δύο γαϊδαροι σε ξένο αχυρώνα. Εδώ έχουμε ένα, ένα γεγονός, το οποίο οφείλουμε όλοι να το σεβαστούμε. Τιμά τον συνάδελφο, τον κύριο Σενετάκη αυτό που που είπε ότι ακόμα και μια προσπάθεια από τη μεριά της κυβέρνησης να δει μια σειρά από προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι συγγενείς αυτών των θυμάτων, να δει με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει προσέγγιση, με ποιο τρόπο μπορούν καλύτερα να αντιμετωπιστούν και όχι να μπαίνουμε στη διαδικασία, πραγματικά πάνω στη μνήμη αυτών των ανθρώπων, να παίζουμε κάποια πολιτικά παιχνίδια. Δεν το τόλμησα, δεν θα το τολμήσω ούτε και σήμερα.

Το βίντεο με τις δηλώσεις

{https://www.youtube.com/watch?v=UbYnghD6VGY}

Απορία: Η Χαριλάου Τρικούπη συμφωνεί με τις δηλώσεις αυτές;

Β.Σκ.