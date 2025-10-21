Γιατί είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημα «Πρέπει ή όχι να περιφρουρηθεί το Ιερό Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη;».

Για μια ακόμα φορά το Μαξίμου δείχνει ότι βρίσκεται κυριολεκτικώς σε τρικυμία εν κρανίω.

Δεν έχει παρά να δει κανείς πώς τελειώνει η απάντηση στελεχών της Κυβέρνησης στις δηλώσεις Δένδια. Απευθύνουν λοιπόν τα στελέχη της Κυβέρνησης προς τον Δένδια το, δήθεν, «αμείλικτο» ερώτημα: «Πρέπει ή όχι να περιφρουρηθεί το Ιερό Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη;».

Δεν κατάλαβαν, για μια ακόμα φορά, ότι έτσι δίνουν μία ακόμα «ασίστ» -δηλαδή πάρε-βάλε γκολ- στον Νίκο Δένδια. Γιατί ο υπουργός Άμυνας τους έχει «κολλήσει στον τοίχο» απαντώντας ήδη ότι φυσικά το Ιερό Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη πρέπει να περιφρουρηθεί.



Το μεγάλο ζήτημα είναι έναντι ποιων πρέπει να περιφρουρηθεί και με ποια μέσα.

Και ο Νίκος Δένδιας ήδη τους έχει απαντήσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί οι Ένοπλες Δυνάμεις να έρθουν απέναντι στην κοινωνία ούτε φυσικά να μεταβληθούν σε δυνάμεις καθαριότητας υποκαθιστώντας τον Δήμο Αθηναίων.

Β.Σκ.