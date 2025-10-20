Την Πέμπτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, για πρώτη φορά μετά την παραίτηση του Αλ. Τσίπρα από τη βουλευτική έδρα.

Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε ενδεχόμενη πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού θα συζητηθεί την Πέμπτη, στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, γιατί το επιβάλλει η πολιτική συγκυρία.

Με την προαναγγελία της κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, με τίτλο «Ιθάκη», απέκτησε νέα δυναμική η σεναριολογία για τα πολιτικά του σχέδια και αυτό απασχολεί ήδη βουλευτές και στελέχη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έχει μιλήσει για «παράλληλες διαδρομές» και κοινό ψηφοδέλτιο, ενώ ο Π. Πολάκης έχει στραφεί κατά του Αλ. Τσίπρα υποστηρίζοντας ότι ευθύνεται για την 5η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.

Α.Σ.