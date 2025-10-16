Δεν βρέθηκε μια θέση στις Γραμματείες ΚΟΕΣ για το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Περισσότερα από 100 στελέχη του ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν στις Γραμματείες της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου αλλά όχι ο Χρήστος Πρωτόπαπας, πρώην υπουργός και βουλευτής, με δεκαετίες αγώνων στην πρώτη γραμμή της παράταξης.

Η στήλη έμαθε ότι ο Χρ. Πρωτόπαπας, στενός συνεργάτης του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να συμμετέχει στην προετοιμασία του συνεδρίου και αποκλείστηκε με το πρόσχημα ότι στις Γραμματείες δεν εντάχθηκαν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, αλλά μόνο του Πολιτικού Συμβουλίου, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τομέων του κόμματος.

Μια προσεκτική ματιά στη λίστα αρκεί για να διαπιστώσει κανείς ότι η δικαιολογία αυτή δεν ευσταθεί, αφού μετέχουν άλλα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής (όπως ο Μ. Οθωνας και ο Κ. Πανταζής).

Τον πραγματικό λόγο του αποκλεισμού του Χρ. Πρωτόπαπα μπορεί εύκολα να τον υποθέσει κανείς και δεν συνάδει με τις ενωτικές διακηρύξεις.

Α.Σ.